Подробно търсене

Владимир Зографски преодоля квалификацията в Осло от Световната купа по ски скок

Асен Даскалов
AP Photo/Matthias Schrader
Осло,  
15.03.2026 14:26
 (БТА)

Владимир Зографски преодоля квалификцията на голямата шанца в норвежката столица Осло от Световната купа по ски скок. Българинът направи опит от 123.5 метра и получи 111.7 точки, класирайки се на 31-во място.

Първи в пресявките стана Домен Превц. Словенецът скочи 137.0 метра и получи 144.5 точки. Неговият сънародник Анже Ланишек е втори, а веднага след него се нареди австриецът Стефан Ембахер.

Състезанието на голямата шанца в норвежката столица е в неделя от 17:10 часа българско време.

/АД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация