Етиопката Фотиен Тесфаи даде второ най-добро време в историята на маратона на Барселона

Етиопската бегачка Фотиен Тесфаи, която завърши на седмо място на 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж, записа в неделя в Барселона второто най-добро време в историята на дисциплината, като завърши 42,195 км за 2:10.53 часа, предаде АФП. Това бе неин дебют в дисциплината, като най-доброто постижение бе на кенийката Рут Чепнгетич, която постави световен рекорд с 2:09.56 часа през 2024 в Чикаго.

Чепнгетич изтърпява в момента наказание от три години за допинг за положителен тест за хидрохлоротиазид - забранен диуретик, като нейните резултати след март 2025 бяха анулирани, но световният рекорд остана.

"Планът ми бе да атакувам световния рекорд днес, но имаше силен вятър и не успях да натисна още повече в края на бягането", коментира Тесфаи. "Днес не успях, но ще опитам на следващия маратон", добави тя.

Тесфаи бе седма на 10 000 метра на Олимпийските игри в Париж и осма на същата дистанция на Световното първенство в Токио през 2025, като в Барселона направи дебют в маратона, но преди това имаше впечатляващо представяне в полумаратона с третото най-добро постижение в историята - 1:03.21 часа.

При мъжете победител е Абел Челангат от Уганда с 2:04.57 часа.