Вихрен победи Пирин в мач от Втора лига и излезе на трето място в класирането

Асен Даскалов
снимка: Милена Стойкова/БТА
Благоевград,  
15.03.2026 14:04
 (БТА)

Вихрен победи с 1:0 местния си съперник Пирин Благоевград в двубой от 24-ия кръг от Втора футболна лига. Гол на Лео Пимента в 59-ата минута след изпълнение на пряк свободен удар осигури ценните три точки в полза на отбора от Сандански, който се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 44 точки.

Шутове на Мартин Милушев и иво Казаков от домакините срещнаха гредите на вратата на гостите.

Пирин е на осма позиция до момента, а по-късно днес ще бъдат изиграни още две срещи от 24-ия кръг във Втора лига.

Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига:

Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански)   0:1  (0:0)
голмайстор: Лео Пимента 59

по-късно днес:
Лудогорец II (Разград) - Фратрия (Варна)
Черноморец (Бургас) - ЦСКА II (София)

от събота:
ФК Севлиево - Янтра 2019 (Габрово)	1:0 (1:0)
Голмайстор: Петко Ганев 19

Спортист (Своге) - Миньор (Перник)	0:4 (0:2)
Голмайстори: 0:1 и 0:2 Михаел Орачев 20 и 42, 0:3 Преслав Йорданов 50-дузпа, 0:4 Валентин Петров 55

Беласица (Петрич) - Дунав (Русе)		1:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 19, 1:1 Антон Карачанаков 59, 1:2 Билал Салах 90

Етър (В. Търново) - Локомотив (Г. Оряховица)	2:1 (0:1)

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен)		0:3 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Шола Аделани 5, 0:2 Яни Пехливанов 63, 0:3 Александър Кожухаров 67

Марек (Дупница)				почива

        класиране:
1. Дунав (Русе)            21  18 3  0  44:7   57 точки
2. Фратрия                 22  14 4  4  41:19  46
3. Вихрен (Сандански)      23  13 5  5  44:26  44
4. Янтра (Габрово)         23  12 7  4  31:18  43
5. ЦСКА II (София)         21  10 6  5  39:20  36
6. Етър (Велико Търново)   22   7 8  7  25:29  29
7. Хебър (Пазарджик)       22   8 4 10  30:37  28 
8. Пирин  (Благоевград)    22   7 7  8  29:28  28 
9. Черноморец (Бургас)     21   6 10 5  23:22  28
10. Миньор (Перник)        23   6 9  8  24:27  27
11. Локомотив (ГО)         23   6 8  9  25:31  26 
12. Лудогорец II (Разград) 22   7 4 11  26:32  25 
13. Спортист (Своге)       22   5 6 11  20:36  21 
14. Севлиево               22   6 5 11  19:28  23
15. Марек (Дупница)        22   4 7 11  17:33  19 
16. Спартак (Плевен)       22   4 5 13  20:36  17 
17. Беласица (Петрич)      21   2 6 13  12:40  12

