Контузените Сангаре и Фабиен отпаднаха от групата на Левски

Асен Даскалов
Мустафа Сангаре. снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
София,  
15.03.2026 13:14
 (БТА)

Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, които са контузени, отпаднаха от групата на Левски за гостуването на Берое от 26-ия кръг в Първа лига. Двубоят на стадиона в Стара Загора е в неделя, 15 март от 17:00 часа.

Радослав Кирилов също не е в състава на столичани, които са лидери в класирането в шампионата.

Група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич.

/АД/

Към 13:37 на 15.03.2026

