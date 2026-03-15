Контузените Сангаре и Фабиен отпаднаха от групата на Левски

Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, които са контузени, отпаднаха от групата на Левски за гостуването на Берое от 26-ия кръг в Първа лига. Двубоят на стадиона в Стара Загора е в неделя, 15 март от 17:00 часа.

Радослав Кирилов също не е в състава на столичани, които са лидери в класирането в шампионата.

Група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич.