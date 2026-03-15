Манчестър Сити не се предава в битката за титлата, коментира Пеп Гуардиола след равенството с Уест Хям

Манчестър Сити е изправен пред трудна задача в опит да си върне първото място във Висшата английска лига, но няма да се предаде в битката за титлата, заяви мениджърът на отбора Пеп Гуардиола. "Небесносините" завършиха наравно 1:1 като гости на застрашения от изпадане Уест Хям и вече изостават на 9 точки зад лидера Арсенал, който има изигран мач повече.

"Артилеристите" победиха трудно с 1:0 Евертън в събота вечерта, а малко след това Сити не успя да спечели срещу "чуковете" в Източен Лондон.

"Не загубихме и нищо още не е приключило. Имахме много удари, но трябваше да сме по-добри в последната третина от терена. Направихме всичко, борихме се до края", коментира Гуардиола пред медиите.

Отборът от Манчестър няма загуба в първенството в последните си 18 мача, но загуби 10 точки, когато водеше в резултата. В предишния си мач от първенството Сити допусна равенство 2:2 срещу Нотингам Форест, който също се бори за запазване на елитния си статут.

Арсенал завършваше на второ място в класирането във всеки от предходните три сезона.

"Изобщо не може да се похвалим с постоянството от минали шампионати", каза още Пеп Гуардиола.