Мениджърът на Арсенал Микел Артета е имал предчувствие, че Макс Дауман ще окаже влияние срещу мача срещу Евертън

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Kin Cheung
Лондон,  
15.03.2026 12:29
 (БТА)

Мениджърът на Арсенал Микел Артета е имал предчувствие, че 16-годишният Макс Дауман ще окаже влияние срещу мача срещу Евертън в събота, но дори испанецът не можеше да си представи колко голямо ще бъде то.

Отборът на Артета беше в опасност да загуби ключови точки, когато Дауман, влязъл като резерва в 74-ата минута, осигури искрата, която липсваше на тима. Именно неговото центриране доведе до първия гол на Арсенал за Виктор Гьокереш в 89-ата минута, а след това, дълбоко в добавеното време, той пробяга половината терен, за да стане най-младият голмайстор в историята на лондонския клуб и най-младият от който и да е клуб, отбелязал попадение във Висшата лига.

„Вероятно предчувствах това. През последните няколко дни на тренировки чувствах, че това е точният момент за него“, каза Артета за Дауман, който стана вторият най-млад играч в историята на Висшата лига, когато дебютира миналия август, на 15 години и 235 дни, срещу Лийдс.

„Той не изглежда да се притеснява от случая, момента, контекста или противника. Просто играе толкова естествено. Взема решения, за да накара нещата да се случат, и това, което постигна, беше невероятно“, добави той.

Артета каза, че зрелостта и самообладанието, които Дауман показва „не са нормални“.

„Казах, че това са моментите през сезона, когато трябва да се случи нещо специално и той знае, че има способността. Трябва да му дам шанс и той ще се справи. Той го прави срещу тези защитници, които са едни от най-добрите в света. Така че може да го направи срещу всеки. Съмнението винаги е, но той е на 16 и публиката, напрежението и очакванията са под напрежение, но той не изглежда притеснен“, каза още пред медиите Артета.

Докато повечето суперлативи ще отидат при Дауман, Артета записа с похвали останалите футболисти, които постигнаха четвърта поредна победа, въпреки че изглеждаха доста под най-добрата си форма.

„Усилията, качеството, отдадеността на играчите бяха сензационни. И тогава всичко завърши по начин, който вероятно никой от нас не очакваше. И това беше един от най-хубавите моменти, които преживяхме заедно на „Емирейтс“, завърши специалистът, цитиран от агенция Ройтерс. 

/ИК/

