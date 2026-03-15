Сан Антонио се наложи срещу Шарлът в НБА

site.btaСан Антонио се наложи срещу Шарлът в НБА
Двубои от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА): Филаделфия - Бруклин 104:97 Атланта - Милуоки 122:99 Сан Антонио - Шарлът 115:102 Бостън - Вашингтон 111:100 Маями - Орландо 117:121 ЛА Лейкърс - Денвър 127:125 след продължение ЛА Клипърс - Сакраменто 109:118 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бостън 44 победи и 23 загуби, Ню Йорк 43/25, Торонто 37/29 Централна дивизия: Детройт 48/18, Кливланд 41/26, Милуоки 27/39 Югоизточна дивизия: Орландо 38/28, Маями 38/30, Атланта 36/31 Западна конференция Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 42/25, Финикс 39/28, Лос Анджелис Клипърс 34/33 Югозападна дивизия: Сан Антонио 49/18, Хюстън 41/25, Мемфис 23/43 Северозападна дивизия: Оклахома Сити 52/15, Минесота 41/26, Денвър 41/27
/АД/
