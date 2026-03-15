Сан Антонио се наложи срещу Шарлът в НБА

Асен Даскалов
AP Photo/Eric Gay
Лос Анджелис,  
15.03.2026 10:38
 (БТА) 
Двубои от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА):

Филаделфия - Бруклин        104:97
Атланта - Милуоки           122:99
Сан Антонио - Шарлът        115:102
Бостън - Вашингтон          111:100
Маями - Орландо             117:121
ЛА Лейкърс - Денвър         127:125 след продължение
ЛА Клипърс - Сакраменто     109:118       

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 44 победи и 23 загуби, Ню Йорк 43/25, Торонто 37/29
Централна дивизия: Детройт 48/18, Кливланд 41/26, Милуоки 27/39
Югоизточна дивизия: Орландо 38/28, Маями 38/30, Атланта 36/31

Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 42/25, Финикс 39/28, Лос Анджелис Клипърс 34/33
Югозападна дивизия: Сан Антонио 49/18, Хюстън 41/25, Мемфис 23/43
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 52/15,  Минесота 41/26, Денвър 41/27

/АД/

