С кош на Лука Дончич Лос Анджелис Лейкър победи Денвър Нъгетс след продължение в НБА

Лука Дончич вкара кош 0,5 секунди преди края, с който домакините Лос Анджелис Лейкър победиха Денвър Нъгетс със 127:125 след продължение в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Дончич завърши с 30 точки, 13 асистенции и 11 борби за осмия си трипъл-дабъл за кампанията. С петия си пореден успех Лос Анджелис си осигуриха положителен баланс в серията срещу Денвър.

Остин Рийвс наниза 32 точки, включително кош в последните секунди на четвъртата част, за да изпрати мача в продължения. Маркъс Смарт добави 21 точки, а ЛеБрон Джеймс вкара 17 за "езерняците". Петата тройка на Смарт за вечерта даде преднина на Лос Анджелис със 125:123 31 секунди преди края на продълженията. Никола Йокич изравни 15,1 секунди преди края, но коша на Дончич от 5 метра разстояния реши двубоя.

Йокич записа 24 точки, 16 борби и 14 асистенции за 27-ия си трипъл-дабъл за сезона и пети в последните шест мача.

Виктор Уембаняма се отличи с 32 точки, 12 борби, 8 асистенции и 4 чадъра при завръщането си след един мач отсъствие поради болки в прасеца, за да изведе домакина Сан Антонио до успеха над Шарлът със 115:102.

Де'Арън Фокс добави 17 точки за Тотнъм, а Стефон Касъл - 15 точки и 10 асистенции. Келдън Джонсън отбеляза 13 точки, а Люк Корнет допринесе с 10 за Сан Антонио.

Майлс Бриджис поведе Шарлът с 22 точки, докато Кон Кнуепел реализира 20, Коби Уайт - 18 от пейката, а ЛаМело Бол - 17.

Паоло Банкеро завърши с 27 точки, 8 борби и 7 асистенции, а гостуващият Орландо се наложи над Маями за пети пореден път след 121:117.

Орландо водеше с цели 22 точки, но се нуждаеше от два наказателни удара на Уендъл Картър-младши 11 секунди преди края, за да стигне до успеха. Банкеро добави два наказателни удара 7,8 секунди преди края. Дезмънд Бейнсе отличи с 21 точки за Меджик, които имат седем поредни победи. Картър вкара 15, Джейлън Съгс - 14, а Джамал Кейн - 12, а Меджик спечелиха серията от сезона с 5:0.

Маями, чиято серия от седем победи беше прекъсната, беше воден от Бам Адебайо, който имаше 20 точки, 7 борби, 4 отнети топки и 2 чадъра. Хайме Хакес-младши завърши с 22 точки, 7 асистенции и 3 откраднати топки.

Неемиас Куета отбеляза най-много точки в мача - 24 и спечели 10 борби, за да помогне на Бостън да прекрати серията си от две загуби и да победи Вашингтон като гост със 111:100.

Селтикс се възползваха от 20 точки, 14 борби и 7 асистенции на Джейсън Тейтъм, а Джейлън Браун добави 16 точки. Дерик Уайт има 15, а Лука Гарза - 15 от пейката.

Загубата удължи серията от загуби на Вашингтон до 11. Уизардс претърпяха поражения в девет поредни мача като гост.

Си Джей Маккълъм отбеляза 30 точки и наниза 7 тройки, за да помогне на Атланта да удължи победната си серия до девет мача с победа над гостуващия Милуоки със 122:99.

Филаделфия надделя над Бруклин със 104:97 след 28 точки на Куентин Граймс.

ДеМар ДеРоузън вкара 27 точки, а Прешъс Ачиува - 25 точки 13 борби, а Сакраменто спечели над домакина Лос Анджелис със 118:109.

Кауай Леонард отбеляза 31 точки за Клипърс, с което изравни рекорда на клуба с 45-ия си пореден мач с поне 20 точки. Леонард отиде в съблекалнята през първото полувреме заради рана над лявото око и напусна играта 9:27 минути преди края, когато си изкълчи левия глезен.