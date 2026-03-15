MotoGP отложи Гран При на Катар заради конфликта в Близкия изток

Гран При на Катар, което трябваше да се проведе следващия месец, беше отложено поради продължаващия конфликт в Близкия изток, обявиха от MotoGP.

Пистата "Лусаил" трябваше да бъде домакин на четвъртия кръг от шампионата през сезон 2026 от 10 до 12 април, но сега е пренасрочено за 8 ноември, съобщиха организаторите.

„MotoGP потвърждава, че Гран При на Катар, първоначално планирано за април, е отложено за 8 ноември поради продължаващата геополитическа ситуация в Близкия изток. След обширен анализ на сценариите и на календара, променената дата беше избрана, за да се гарантира минимално нарушаване на програмата на MotoGP“, се казва в изявлението, цитирано от агенция Ройтерс.

Гран При на Португалия сега ще се състои на 22 ноември, а финалът на сезона във Валенсия ще се премести на 29 ноември, добавиха организаторите.

Следващите две състезания са насрочени в Бразилия (20-22 март) и САЩ (27-29 март).

По-рано днес стана ясно, че състезанията от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, планирани за април, няма да се състоят по график заради конфликта с Иран.