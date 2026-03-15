Швейцарецът Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом, след като предпоследното състезание за сезона беше отменено

site.btaШвейцарецът Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом, след като предпоследното състезание за сезона беше отменено
Швейцарецът Марко Одермат спечели четвърта поредна титла в супергигантския слалом, след като предпоследното състезание за сезона в тази дисциплина във Франция беше отменено.
„Въпреки всички усилия на организаторите, обилният снеговалеж през нощта направи пистата опасна за състезанието. Днешният супергигантски слалом в Куршевел беше отменен и няма да бъде заменен в календара“, заявиха от Международната федерация по ски (ФИС) в социалните мрежи.
Това беше втори пореден отменен старт в тази дисциплина в Куршевел. Одермат води пред австриеца Винсент Крихмайр със 158 точки и не може да бъде настигнат в последното състезание в Норвегия следващия уикенд. За победа се дават 100 точки.
Одермат се класира трети в спускането в Куршевел в петък, за да си осигури пета поредна Световна титла и трета поредна в дисциплината. Той е и начело в подреждането за гигантския слалом с 48 точки пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) преди последното състезание от предстоящите финали на Световната купа в Квитфиел.
/ИК/
