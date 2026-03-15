Реал Мадрид не срещна трудности срещу Елче и се доближи до лидера в класирането Барселона

Реал Мадрид не срещна трудности срещу застрашения от изпадане Елче и спечели с 4:1 пред собствена публика в мач от 28-ия кръг от Примера дивисион, доближавайки се до водача в класирането Барселона.

Голове на Антонио Рюдигер и Федерико Валверде в последните шест минути от първата част осигуриха сериозна преднина в полза на столичани, които след три дни отново играят срещу Манчестър Сити в елиминациите на Шампионската лига. Уругвайският халф Валверде реализира хеттрик за успеха с 3:0 срещу Сити по-рано през седмицата.

След почивката "белите" продължиха да бъдат по-активният отбор на терена и в 66-ата минута Дийн Хаусен покачи резултата на 3:0. Автогол на Мануел Ибаниес пет минути преди края на редовното време не можеше да помрачи радостта на Реал Мадрид.

Столичани достигнаха до ново попадение чрез Арда Гюлер в 89-ата минута. Турският полузащитник видя излезлия напред вратар на гостите Матиас Дитуро и с шут зад центъра го прехвърли.

"Белите" изостават на само една точка след лидера Барселона, който по-късно днес приема Севиля. Реал Мадрид спечели последните си 20 шампионатни двубоя, в които реализира първи гол.

Елче заема 17-та позиция с 26 спечелени точки.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол: Овиедо - Валенсия 1:0 Жирона - Атлетик Билбао 3:0 Атлетико Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Елче 4:1 неделя: Майорка - Еспаньол Барселона - Севиля Бетис - Селта Виго Реал Сосиедад - Осасуна понеделник: Райо Валекано - Леванте от петък: Алавес - Виляреал 1:1 Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 66, Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.