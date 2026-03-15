Реал Мадрид не срещна трудности срещу Елче и се доближи до лидера в класирането Барселона

Асен Даскалов
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
15.03.2026 09:05
 (БТА)

Реал Мадрид не срещна трудности срещу застрашения от изпадане Елче и спечели с 4:1 пред собствена публика в мач от 28-ия кръг от Примера дивисион, доближавайки се до водача в класирането Барселона. 

Голове на Антонио Рюдигер и Федерико Валверде в последните шест минути от първата част осигуриха сериозна преднина в полза на столичани, които след три дни отново играят срещу Манчестър Сити в елиминациите на Шампионската лига. Уругвайският халф Валверде реализира хеттрик за успеха с 3:0 срещу Сити по-рано през седмицата.  

След почивката "белите" продължиха да бъдат по-активният отбор на терена и в 66-ата минута Дийн Хаусен покачи резултата на 3:0. Автогол на Мануел Ибаниес пет минути преди края на редовното време не можеше да помрачи радостта на Реал Мадрид. 

Столичани достигнаха до ново попадение чрез Арда Гюлер в 89-ата минута. Турският полузащитник видя излезлия напред вратар на гостите Матиас Дитуро и с шут зад центъра го прехвърли.

"Белите" изостават на само една точка след лидера Барселона, който по-късно днес приема Севиля. Реал Мадрид спечели последните си 20 шампионатни двубоя, в които реализира първи гол.

Елче заема 17-та позиция с 26 спечелени точки.

 

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Овиедо - Валенсия               1:0
Жирона - Атлетик Билбао         3:0   
Атлетико Мадрид - Хетафе        1:0
Реал Мадрид - Елче              4:1

неделя:
Майорка - Еспаньол 
Барселона - Севиля
Бетис - Селта Виго
Реал Сосиедад - Осасуна

понеделник:
Райо Валекано - Леванте

от петък:
Алавес - Виляреал               1:1

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 66,
 Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, 
Селта Виго с 40 и други.

/АД/

