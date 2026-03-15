Монако достигна до трите точки срещу Брест в Лига 1

Асен Даскалов
AP Photo/Thibault Camus
Париж,  
15.03.2026 08:48
 (БТА)

Монако се наложи с 2:0 в домакинството си срещу Брест в среща от 26-ия кръг от в шампионата на Франция. 

Фоларин Балогун изведе монегаските напред в резултата в 19-ата минута, а Александър Головин оформи крайния резултат само 12 минути преди изтичане на редовното време. 

Монако постигна пети пореден успех в Лига 1 и вече има 43 спечелени точки на петото място във временното класиране.

Брест заема десета позиция с 36 точки.

По-късно в неделя Льо Авър играе на свой терен с Олимпик Лион, а мачът на шампиона Пари Сен Жермен срещу Нант е отложен.

 

Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1:

Лориен - Ланс                   2:1
Анже - Ница                     0:2   
Монако - Брест                  2:0

неделя: 
Страсбург - ФК Париж
Льо Авър - Олимпик Лион
Мец - Тулуза
Рен - Лил

Пари Сен Жермен - Нант      отложен

от петък:
Олимпик Марсилия - Оксер         1:0

В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, 
следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Монако и Рен с по 43 и Лил с 41.

