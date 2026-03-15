Монако достигна до трите точки срещу Брест в Лига 1

Монако се наложи с 2:0 в домакинството си срещу Брест в среща от 26-ия кръг от в шампионата на Франция.

Фоларин Балогун изведе монегаските напред в резултата в 19-ата минута, а Александър Головин оформи крайния резултат само 12 минути преди изтичане на редовното време.

Монако постигна пети пореден успех в Лига 1 и вече има 43 спечелени точки на петото място във временното класиране.

Брест заема десета позиция с 36 точки.

По-късно в неделя Льо Авър играе на свой терен с Олимпик Лион, а мачът на шампиона Пари Сен Жермен срещу Нант е отложен.

Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1: Лориен - Ланс 2:1 Анже - Ница 0:2 Монако - Брест 2:0 неделя: Страсбург - ФК Париж Льо Авър - Олимпик Лион Мец - Тулуза Рен - Лил Пари Сен Жермен - Нант отложен от петък: Олимпик Марсилия - Оксер 1:0 В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Монако и Рен с по 43 и Лил с 41.