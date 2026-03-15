Манчестър Сити завърши наравно в гостуването си на Уест Хям от Висшата лига

Асен Даскалов
AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
15.03.2026 08:37
 (БТА)

Манчестър Сити направи още една грешна стъпка в борбата за първото място в английската Висша лига. "Небесносините" завършиха наравно 1:1 в гостуването си на Уест Хям в последен мач от съботната програма в 30-ия кръг от шампионата на Англия.

Лондончани се добраха до точката и запазиха шансове за оставане в елита, прекъсвайки серия от седем поредни загуби срещу този съперник. 

Бернардо Силва с техничен прехвърлящ шут даде аванс за гостите в 31-ата минута след асистенция на Омар Мармуш.

"Чуковете" изравниха само четири минути след това след центриране от ъглов удар на Джаред Боуен и удар с глава на Константинос Мавропанос, който се възползва от погрешно излизане на вратаря Джанлуиджи Донарума.

През по-голямата част от двубоя Сити не успя да наложи натиск срещу столичани, които се бранеха умело и не позволиха създаването на сериозно напрежение в наказателното си поле.    

В 83-ата минута Мадс Хермансен спаси пряк свободен удар, изпълнен от Тиджани Райндерс. Дълбоко в допълнителното време Марк Гехи не можа да се възползва от чиста голова ситуация пред вратата на Уест Хям след изпълнение на корнер. 

Манчестър Сити има 61 точки на второто място и изостава на 9 зад лидера Арсенал, който е с един изигран мач повече.

Уест Хям е на 17-та позиция с 29 пункта.

По-късно днес Ливърпул е домакин на Тотнъм, докато Манчестър Юнайтед приема Астън Вила.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:

Бърнли - Борнемут         0:0
Съндърланд - Брайтън      0:1
Арсенал - Евертън         2:0
Челси - Нюкасъл           0:1
Уест Хям - Манчестър Сити 1:1

утре:
Кристъл Палас - Лийдс
Манчестър Юнайтед - Астън Вила
Нотингам - Фулъм
Ливърпул - Тотнъм

в понеделник:
Брентфорд - Уулвърхямптън

Арсенал води в класирането на Висшата лига с 70 точки, пред Манчестър Сити с 61. 
Следват Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 51, Челси и Ливърпул с по 48 и други.

