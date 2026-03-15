Ювентус се поздрави с минимален успех срещу Удинезе

Ювентус победи с минималното 1:0 като гост Удинезе в двубой от 29-ия кръг в шампионата на Италия.

Единственият гол в мача беше реализиран от Джереми Богоа в 38-ата минута. Нападателят от Кот д'Ивоар се разписа на празна врата след асистенция на Кенан Йълдъз.

В 70-ата минута попадение на Франсиско Консейсао във вратата на домакините беше отменено заради и засада и след намесата на видео асистент арбитрите.

Грандът от Торино се изкачи на четвърто място в класирането в Серия А с актив от 53 точки. "Бианконерите" имат четири поредни победи в гостуванията си срещу този съперник без допуснат гол.

Удинезе остава на 11-та позиция с 36 пункта.

По-късно тази вечер Лацио приема Милан, докато Комо е домакин на Рома.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг: Наполи - Лече 2:1 Интер Милано - Аталанта 1:1 Удинезе - Ювентус 0:1 неделя: Верона - Дженоа Пиза - Каляри Сасуоло - Болоня Комо - Рома Лацио - Милан понеделник: Кремонезе - Фиорентина от петък: Торино - Парма 4:1 В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.