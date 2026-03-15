Подробно търсене

Ювентус се поздрави с минимален успех срещу Удинезе

Асен Даскалов
photo: Andrea Bressanutti/LaPresse via AP
Милано,  
15.03.2026 08:17
 (БТА)

Ювентус победи с минималното 1:0 като гост Удинезе в двубой от 29-ия кръг в шампионата на Италия. 

Единственият гол в мача беше реализиран от Джереми Богоа в 38-ата минута. Нападателят от Кот д'Ивоар се разписа на празна врата след асистенция на Кенан Йълдъз.

В 70-ата минута попадение на Франсиско Консейсао във вратата на домакините беше отменено заради и засада и след намесата на видео асистент арбитрите.

Грандът от Торино се изкачи на четвърто място в класирането в Серия А с актив от 53 точки. "Бианконерите" имат четири поредни победи в гостуванията си срещу този съперник без допуснат гол.

Удинезе остава на 11-та позиция с 36 пункта.

По-късно тази вечер Лацио приема Милан, докато Комо е домакин на Рома.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Наполи - Лече                2:1   
Интер Милано - Аталанта      1:1
Удинезе - Ювентус            0:1

неделя:
Верона - Дженоа
Пиза - Каляри
Сасуоло - Болоня
Комо - Рома
Лацио - Милан

понеделник:
Кремонезе - Фиорентина

от петък:
Торино - Парма                4:1

В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, 
Наполи с 59, Ювентус с 53, Комо и Рома с по 51, Аталанта с 47 и други.

 

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:52 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация