Треньорът на Шумен 61 Никола Карастоянов коментира след победата на тима, че за него резултатът не е най-важното нещо в мача срещу Левски

Старши треньорът на мъжкия хандбален отбор на Шумен 61 Никола Карастоянов коментира след победата на Шумен 61 срещу Левски с 34:19 (18:8) в зала „Арена Шумен”, че за него резултатът не е най-важното нещо в този мач, съобщиха от пресслужбата на Шумен 61.

„В мой стил ще кажа, че имам доста критики що се отнася до концентрация и нагласа на играчите ни. Искам да израстваме и в защита, и в нападение, а този път не се получи, допуснахме доста грешки. Чакат ни тежки мачове и с „Локомотив”, и за купата, длъжни сме да подобрим играта си. Добри думи бих казал за вратаря Хасанов, който се справи добре до почивката. Единственото хубаво в този мач бе резултатът”, подчерта Карастоянов, цитиран от пресслужбата на клуба.

На 14 март, селекцията на Никола Карастоянов и Костадин Семерджиев посрещна в зала „Арена Шумен“ отбора на Левски в двубой от 16-ия кръг от първенството в "А" РХГ. Това бе първият мач на шуменци в елита в ремонтираната зала „Арена Шумен”. Преди това те тестваха новата настилка в залата на четвъртфиналите на турнира за Купата на България по хандбал, побеждавайки Добруджа с 37:30 (17:15). Зала "Арена Шумен" ще бъде домакин на полуфиналите и на финалите от турнира за Купата в началото на следващия месец. На 4 април ще се изиграят полуфиналните срещи, а на 5 април ще бъде определен носителят на трофея.