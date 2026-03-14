„Хубав ден за Лудогорец – мъжете биха с три гола, жените и те“, доволен е старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо след успеха над ЦСКА

Опитният норвежки треньор на Лудогорец (Разград) Пер-Матиас Хьогмо отбеляза някои важни моменти в днешния мач с ЦСКА, които според него са донесли и победата с 3:0. На първо място той осъзнава, че в такива срещи няма как един отбор да контролира всичките 90 минути и е щастлив, че при спадовете не са допуснали гол. Другото нещо, което за него е причина, са спечелените единоборства в точно определени моменти.

„На първо място беше един хубав ден за Лудогорец, 3:0 за мъжете, 3:0 за женския тим, които победиха днес. Имахме леки проблеми в първите 7-8 минути, когато не намирахме правилния начин да пресираме. Бяхме излезли малко по-високо и те намираха пространства в нашата защита. Но важното беше да преминем тези ситуации без да допуснем гол. После вкарахме гол, след това и втори. Искам да кажа отлична работа на Ерик Маркуш, който не се поддаде на натиска, комбинира чудесно и се стигна до 1:0“, започна анализа си Хьогмо. Дамите на клуба от Разград днес е спечелил с 3:0 над Локомотив (Стара Загора) и води в класирането с 4 точки повече от следващия НСА.

„През второто полувреме също – контролирахме, намирахме празните пространства, за да ги нараним. Играхме и повече от тях с топката. Искам да кажа страхотна работа свърши Руан Круз, не само защото спечели и вкара дузпата. Но малко повече острота трябва да показваме, когато имаме пространство и можем да направим преход. Но съм щастлив от това, което видях от отбора“, допълни той.

След това беше попитан и как е видял Ивайло Чочев на крилото – позиция, която не е особено традиционна за опитния халф. „Чочев дава характер, отношение и винаги – без значение дали започва мача или влиза като смяна, е страхотен. Това е човек, който може да покаже култура. В атака е силен, в защита върши страхотни неща. Изключително добър футболист е Чочев“.

„Аз казах на играчите, че ще срещнем ЦСКА още четири пъти, много добър отбора са. Но сега трябва да се концентрираме върху мача със Спартак (Варна) в четвъртък. После някои футболисти ще отидат с националните си отбори, а с другите ще работим“.

„Филип Калоч се представи добре днес, така че имаме немалко позитиви от днешния мач. Имам притеснения не толкова за Дуа, колкото за Круз, защото беше заменен заради евентуална травма. Но първо да видим каква е състоянието му и после ще коментираме“.

Лудогорец бавно вдига формата си и Хьогмо обясни защо, като това е и заради края на европейската кампания. „В седмиците след европесйките турнири имахме време да работим повече на тренировки. Това ни е нужно, да направим някои игрови упражнения и да направим промени. Но сега имаме едва четири дни до следващия мач, а след това ще имаме повече време да работим. Но сега на първо място искам да запазим фокуса за мача със Спартак. В мачове като днешния има моменти, когато си колеблив, но трябва да спечелиш важните единоборства в ключовите моменти и това е нещо, което направихме“.

Но как вижда битката за титлата, след като Левски е с мач по-малко и утре играе с намиращия се в трудна позиция отбор на Берое. Левски е на 1-ото място с 59 точки, Лудогорец е след тях с 53.

„Битката за титлата? Ние трябва да си гледаме следващия ангажимент, мач след мач. Играхме силно с Левски, с ЦСКА, с Монтана. Всеки мач е труден, така че трябва да се подготвяме внимателно за следващия“, завърши Хьогмо.