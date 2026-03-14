Волейболният Берое победи гостуващия Славия в последен мач от редовния сезона на мъжкото волейболното първенство

Берое 2016 (Стара Загора) се наложи над Славия с 3:0 гейма (25:14, 27:25, 25:23) в среща от последния 22 кръг на редовния сезон във волейболното първенство при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“.

Така старозагорци заеха пето място в класирането след 11 победи и 9 загуби. От своя страна Славия допусна 17-та загуба в шампионата и остана на предпоследното десето място в подреждането.

Съперник на старозагорци в плейфната фаза ще бъде тимът на ЦСКА, който завърши на четвърта позиция в крайното класиране. Със своята позиция Славия не успя да се класира за четвъртфиналите.

Волейболистите на Берое доминираха през първия гейм. Те натрупаха предина още от самото начало, като не позволиха на съперника да се доближи в резултата и поведоха след 25:14.

Втория гейм бе равностоен, като в началото гостите реализираха четири последователни точки за 7:5 в тяхна полза, но треньорът на старозагорци взе таймаут и Берое изравни веднага след подновяването. Славия натрупа нов аванс от четири точки при 15:11, но сервисът на Мартин Мечкаров ги затрудни и домакините отново изравниха. Ас на Александър Борисов доведе до 23:20 в полза на столичани, а успешна блокада на Иван Латунов за 24:24 спаси първия геймбол в полза на Славия, които пропуснаха и втори шанс да изравнят. В заключителните разигравания Берое успя да поведе с 2:0 гейма след две поредни блокади от Джеси Деланси.

Берое поведе с 5:2 в началото на третия гейм, а след това увеличи преднината си до пет точки при 14:9. Славия успя да намали за 18:16, а след това и да изравни при 22:22. Старозагорци реализираха две последователни атаки и получиха мачбол при 24:22, но не успяха да затворят срещата. Победната точка бе отбелязана от Меди Бентахер и след 25:23 Берое спечли с 3:0 гейма.

Най-резултатен за Берое бе Джеси Деланси, който реализира 15 точки, а за Славия Константин Динов завърши с 9 точки. За играч на мача бе определен Иван Латунов.