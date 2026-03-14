Лориен се наложи над Ланс и му попречи да излезе на първо място във френската Лига 1

Отборът на Лориен победи Ланс с 2:1 в мач от 26-ия кръг на френската Лига 1.

Бамба Шейх Диенг изведе домакините напред в резултата в 18-ата минута, като завърши резултатно солова акция. Одсон Едуар обаче успя да изравни за Ланс малко след началото на втората част.

Успехът на Лориен дойде благодарение на попадение на национала на Бенин Айегун Тосин в 65-ата минута.

Така Лориен попречи на Ланс да излезе поне временно на първо място в класирането, тъй като мачът на Пари Сен Жермен с Нант е отложен заради реванша на тима на Луис Енрике срещу Челси в Шампионската лига.

Ланс остава втори на точка зад ПСЖ, а Лориен се изкачи на осма позиция с 37 точки.

Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1:

Лориен - Ланс 2:1 по-късно днес: Анже - Ница Монако - Брест неделя: Страсбург - ФК Париж Льо Авър - Олимпик Лион Мец - Тулуза Рен - Лил Пари Сен Жермен - Нант отложен от петък: Олимпик Марсилия - Оксер 1:0 В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Рен с 43 и Лил с 41. Монако е на 7-о място с 40 точки и други.