Лудогорец (Разград) постигна категорична победа над ЦСКА в дербито на 26-ия кръг на българското първенство

Първенство на България по футбол, среща от 26-ия кръг на efbet Лига:

Лудогорец (Разград) - ЦСКА (София) 3:0 (2:0)

Голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 31, 2:0 Петър Станич 42, 3:0 Руан Круз 70-дузпа

жълти картони: Оливие Вердон, Антон Недялков, Филип Калоч, Дерой Дуарте, Руан Круз, Диниш Алмейда (Лудогорец), Алехандро Пиедраита, Джеймс Ето'о (ЦСКА Сф)

главен съдия: Любослав Любомиров (Перник)

ВАР-съдия: Стоян Арсов (София)

Стадион "Хювефарма Арена": 5000 зрители

Състави:

Лудогорец (Разград): Хендрик Бонман, Йоел Андерсон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков (82 - Франсиско Гомес-Сон), Дерой Дуарте, Петър Станич, Ивайло Чочев (82 - Алберто Салидо), Филип Калоч, Ерик Маркуш (87 - Бърнард Текпетей), Квадво Дуа (67 - Руан Круз, 87 - Винисиус Ногейра)

ЦСКА (София): Фьодор Лапоухов, Давид Пастор (81 - Иван Турицов), Теодор Иванов (90 - Факундо Родригес), Лумбард Делова, Анжело Мартино, Бруно Жордао (81 - Петко Панайотов), Макс Ебонг (64 - Исак Соле), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Мохамед Брахими (64 - Алехандро Пиедраита), Йоанис Питас

Лудогорец (Разград) постигна убедителна победа с 3:0 над ЦСКА в дербито на 26-ия кръг на първенството на България по футбол и събра 53 точки. Актуалните шампиони стопиха преднината на лидера Левски на 6 точки, но "сините" играят утре с Берое и могат да увеличат.

Квадво Дуа и Петър Станич преди почивката, както и точно изпълнена дузпа на Руан Круз след паузата оформиха успеха. Шампионите започнаха лошо, но след като вкараха първия гол, тотално контролираха ситуацията на терена. "Червените" остават на 4-ото място с 46 точки.

Още във 2-ата минута гостите от София можеха да открият. Лео Перейра беше изведен зад защитата на Лудогорец от Ето'о, преодоля Бонман в наказателното поле и потърси комбинация с Йоанис Питас на метър от вратата. Той обаче бе изпреварен в сетния миг от Йоел Андерсон, който спря топката и после я изчисти от самата голлиния. Само след четири минути гостите от София имаха нов шанс, който дойде при контраатака. Лео Перейра отново беше в центъра на събитията, получавайки топката в страни от вратата. Шутът му обаче мина покрай гредата на Бонман.

Постепенно домакините укротиха атаките на ЦСКА, а в 31-ата минута Квадво Дуа откри резултата. Цялата работа за гола свърши Ерик Маркуш, който проби от дясно, влезе навътре към центъра и комбинира с швейцареца. Дуа овладя и майсторски преодоля вратаря Лапоухов.

В 38-ата минута "армейците" можеха да изравнят, но ударът на Питас срещна лявата странична греда. Атаката започна Мартино, който намери Перейра. Крилото центрира, Андерсон не изчисти както трябва и укроти топката за Питас. Кипърският нападател обаче пропусна.

Три минути преди края на първото полувреме шокираща грешка на Теодор Иванов позволи на домакините да стигнат до втори гол. Младият защитник се позиционира неправилно, високата топка кацна на главата му и продължи назад, точно за да я укроти на влизащия на скорост Станич. Сърбинът просто я бутна с върха на обувката и я направи неспасяема за беларуския вратар на ЦСКА.

Три минути след началото на второто полувреме Лудогорец можеше да вкара трети гол след грешка на Лумбард Делова. Квадво Дуа получи, но от десетина метра не успя да намери мрежата.

В 69-ата минута домакините стигнаха до трети гол, който дойде от дузпа. Току що влезлият Руан Круз беше препънат от Лумбард Делова и сам вкара от 11-те метра, за да направи резултата класически.

До края на срещата положения за промяна на резултата нямаше, като домакините затвориха подстъпите на терена, а столичани се отличиха с далечни, но неточни изстрели към вратаря Бонман.