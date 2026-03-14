Подробно търсене

Лудогорец (Разград) се наложи над ЦСКА (Сф) и продължава преследването на лидера в efbet Лига Левски

Атанас Василев
Снимка: Бисер Тодоров/БТА (КН)
София,  
14.03.2026 19:44
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 26-ия кръг на efbet Лига:

Ботев Пловдив - Ботев Враца              - 1:3 (1:1)
голмайстори: 1:0 Едсон Силва 19, 1:1 Мартин Петков 24, 1:2 Мартин Смоленски 66, 1:3 Сейни Санянг 80

Спартак (Варна) - ЦСКА 1948              - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Шанде 47, 1:1 Лаша Двали 70

Лудогорец (Разград) - ЦСКА (София)       - 3:0 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Квадво Дуа 31, 2:0 Петър Станич 42, 3:0 Руан Круз 70-дузпа

утре:
Черно море (Варна) - Монтана
Берое (Стара Загора) - Левски

в понеделник:
Арда (Кърджали) - Добруджа (Добрич)


от петък:
Локомотив (Пловдив) - Септември         - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Севи Идриз 31
червен картон: Валон Хамдиджи 50 (Септември) 

Локомотив (София) - Славия              - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Янис Гермуш 36, 1:1 Анте Аралица 71

    временно класиране:
 1. Левски                  25  19   2   4  57:18  59 точки
 2. Лудогорец               26  15   8   3  49:18  53
 3. ЦСКА 1948 (Сф)          26  15   5   6  42:26  50
 4. ЦСКА (София)            26  13   7   6  36:22  46
 5. Черно море              25  10  10   5  30:17  40
 6. Локомотив (Пловдив)     26   9  11   5  26:31  38
 7. Славия 1913 (София)     26   9   8   9  32:29  35
 8. Ботев (Враца)           26   8  10   8  20:21  34
 9. Арда (Кърджали)         25   8   8   8  24:24  32
10. Локомотив (София)       25   7  10   8  31:31  31
11. Ботев (Пловдив)         26   8   6  12  30:36  30
12. Добруджа 1919 (Добрич)  25   7   4  14  21:33  25
13. Спартак (Варна)         26   4  12  10  23:39  24
14. Септември (София)       25   6   3  16  22:50  21
15. Берое (Стара Загора)    25   3  10  12  17:38  19
16. Монтана                 25   3   7  15  14:40  16

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация