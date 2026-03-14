Рилски спортист се възползва от грешка на Балкан и се изравни с лидера в класирането на НБЛ

Рилски спортист се възползва от грешка на Балкан Ботевград и се изравни с основния си съперник за титлата на върха в Националната баскетболна лига (НБЛ). Самоковчани спечелиха със 108:68 (33:17, 28:16, 20:27, 27:8) срещу Левски, а тимът от Ботевград загуби с 82:90 (16:17, 20:25, 27:19, 19:29) срещу Локомотив Пловдив като домакин.

Двубоят с Левски нямаше интрига от самото начало и Рилски спортист поведе с 16 точки до края на първата четвъртина. Секунда преди края Деян Христов отбеляза тройка, с която самоковчани станаха първият отбор този сезон с повече от 2000 точки в НБЛ.

Александър Георгиев бе най-резултатен с 22 точки, а Джонатан Дейвис добави други 21. Под коша най-активен беше Христо Бъчков с 13 борби и осем точки. За Левски, който е предпоследен с три победи в 22 мача, 14 точки вкара Марио Боянов.

При Балкан бе различно. Домакините и Локомотив бяха близо един до друг в края на третата част, но пловдивчани спечелиха 11 от първите 12 точки в последната и по този начин се сдобиха с преднина, която не изпуснаха до края. Локо е четвърти с пет точки изоставане от първото място.

Миньор пък надви Академик Бултекс 99 с 89:84 (27:18, 17:18, 16:32, 29:16) и зае шесто място в класирането с десет победи и 32 точки. Пловдивчани са девети с победа и точка зад Берое.

Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ), мачове от 24-ия кръг: Миньор 2015 (Перник) - Академик Бултекс 99 (Пловдив) - 89:84 (27:18, 17:18, 16:32, 29:16) Балкан (Ботевград) - Локомотив (Пловдив) - 82:90 (16:17, 20:25, 27:19, 19:29) Левски - Рилски спортист (Самоков) - 68:108 (17:33, 16:28, 27:20, 8:27) от събота: Черно море Тича (Варна) - Ботев 2012 (Враца) - 92:66 (25:15, 18:20, 22:12, 27:19) Берое (Стара Загора) - Шумен - 95:89 (23:19, 24:21, 29:22, 19:27) 1. Балкан 22 18 4 2033:1682 40 точки 2. Рилски спортист 22 18 4 2007:1713 40 3. Черно море Тича 22 17 5 1988:1767 39 4. Локомотив Пловдив 22 13 9 1987:1846 35 5. Ботев 2012 Враца 22 11 11 1741:1814 33 6. Миньор 2015 22 10 12 1854:1970 32 7. Спартак Плевен 21 10 11 1686:1739 31 8. Берое Стара Загора 22 9 13 1829:1928 31 9. Академик Бултекс 99 22 8 14 1793:1886 30 10. Левски 22 3 19 1655:1983 25 11. Шумен 21 3 18 1673:1918 24