ОБНОВЕНА Рилски спортист се възползва от грешка на Балкан и се изравни с лидера в класирането на НБЛ

Ивайло Георгиев
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (ПБ), архив
14.03.2026 19:38 | ОБНОВЕНА 14.03.2026 21:34
Рилски спортист се възползва от грешка на Балкан Ботевград и се изравни с основния си съперник за титлата на върха в Националната баскетболна лига (НБЛ). Самоковчани спечелиха със 108:68 (33:17, 28:16, 20:27, 27:8) срещу Левски, а тимът от Ботевград загуби с 82:90 (16:17, 20:25, 27:19, 19:29) срещу Локомотив Пловдив като домакин.

Двубоят с Левски нямаше интрига от самото начало и Рилски спортист поведе с 16 точки до края на първата четвъртина. Секунда преди края Деян Христов отбеляза тройка, с която самоковчани станаха първият отбор този сезон с повече от 2000 точки в НБЛ.

Александър Георгиев бе най-резултатен с 22 точки, а Джонатан Дейвис добави други 21. Под коша най-активен беше Христо Бъчков с 13 борби и осем точки. За Левски, който е предпоследен с три победи в 22 мача, 14 точки вкара Марио Боянов.

При Балкан бе различно. Домакините и Локомотив бяха близо един до друг в края на третата част, но пловдивчани спечелиха 11 от първите 12 точки в последната и по този начин се сдобиха с преднина, която не изпуснаха до края. Локо е четвърти с пет точки изоставане от първото място.

Миньор пък надви Академик Бултекс 99 с 89:84 (27:18, 17:18, 16:32, 29:16) и зае шесто място в класирането с десет победи и 32 точки. Пловдивчани са девети с победа и точка зад Берое.

Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ), мачове от 24-ия кръг:

Миньор 2015 (Перник) - Академик Бултекс 99 (Пловдив)    - 89:84 (27:18, 17:18, 16:32, 29:16)
Балкан (Ботевград) - Локомотив (Пловдив)                - 82:90 (16:17, 20:25, 27:19, 19:29)
Левски - Рилски спортист (Самоков)                      - 68:108 (17:33, 16:28, 27:20, 8:27)

от събота:
Черно море Тича (Варна) - Ботев 2012 (Враца)            - 92:66 (25:15, 18:20, 22:12, 27:19)
Берое (Стара Загора) - Шумен                            - 95:89 (23:19, 24:21, 29:22, 19:27)

 1. Балкан              22  18   4  2033:1682   40 точки
 2. Рилски спортист     22  18   4  2007:1713   40 
 3. Черно море Тича     22  17   5  1988:1767   39
 4. Локомотив Пловдив   22  13   9  1987:1846   35
 5. Ботев 2012 Враца    22  11  11  1741:1814   33
 6. Миньор 2015         22  10  12  1854:1970   32
 7. Спартак Плевен      21  10  11  1686:1739   31
 8. Берое Стара Загора  22   9  13  1829:1928   31
 9. Академик Бултекс 99 22   8  14  1793:1886   30
10. Левски              22   3  19  1655:1983   25
11. Шумен               21   3  18  1673:1918   24

