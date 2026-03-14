Рилски спортист победи с лекота Левски в НБЛ

Ивайло Георгиев
Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов (ПБ), архив
София,  
14.03.2026 19:38
 (БТА)

Александър Георгиев и Джонатан Дейвис надскочиха 20 точки, а Рилски спортист (Самоков) надви Левски със 108:68 (33:17, 28:16, 20:27, 27:8) и се завърна начело на класирането в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Самоковчани са с 18 успеха и 40 точки, една повече от Балкан (Ботевград). 

Двубоят нямаше интрига от самото начало и Рилски спортист поведе с 16 точки до края на първата четвъртина, за да демонстрира доминацията си над опашкаря в подреждането Левски. Секунда преди края Деян Христов отбеляза тройка, с която самоковчани станаха първият отбор този сезон с повече от 2000 точки в НБЛ.

Георгиев бе най-резултатен с 22 точки, а Дейвис добави други 21. Под коша най-активен беше Христо Бъчков с 13 борби и осем точки. За Левски, който е предпоследен с три победи в 22 мача, 14 точки вкара Марио Боянов.

Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ), мачове от 24-ия кръг:

Левски - Рилски спортист (Самоков)              - 68:108 (17:33, 16:28, 27:20, 8:27)

по-късно днес:
Миньор 2015 (Перник) - Академик Бултекс 99 (Пловдив)
Балкан (Ботевград) - Локомотив (Пловдив)

от събота:
Черно море Тича (Варна) - Ботев 2012 (Враца)    - 92:66 (25:15, 18:20, 22:12, 27:19)
Берое (Стара Загора) - Шумен                    - 95:89 (23:19, 24:21, 29:22, 19:27)

 1. Рилски спортист     22  18   4  2007:1713   40 точки
 2. Балкан              21  18   3  1951:1592   39 
 3. Черно море Тича     22  17   5  1988:1767   39
 4. Локомотив Пловдив   21  12   9  1897:1764   33
 5. Ботев 2012 Враца    22  11  11  1741:1814   33
 6. Спартак Плевен      21  10  11  1686:1739   31
 7. Берое Стара Загора  22   9  13  1829:1928   31
 8. Миньор 2015         21   9  12  1765:1886   30
 9. Академик Бултекс 99 21   8  13  1709:1797   29
10. Левски              22   3  19  1655:1983   25
11. Шумен               21   3  18  1673:1918   24

