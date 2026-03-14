Рилски спортист победи с лекота Левски в НБЛ

Александър Георгиев и Джонатан Дейвис надскочиха 20 точки, а Рилски спортист (Самоков) надви Левски със 108:68 (33:17, 28:16, 20:27, 27:8) и се завърна начело на класирането в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Самоковчани са с 18 успеха и 40 точки, една повече от Балкан (Ботевград).

Двубоят нямаше интрига от самото начало и Рилски спортист поведе с 16 точки до края на първата четвъртина, за да демонстрира доминацията си над опашкаря в подреждането Левски. Секунда преди края Деян Христов отбеляза тройка, с която самоковчани станаха първият отбор този сезон с повече от 2000 точки в НБЛ.

Георгиев бе най-резултатен с 22 точки, а Дейвис добави други 21. Под коша най-активен беше Христо Бъчков с 13 борби и осем точки. За Левски, който е предпоследен с три победи в 22 мача, 14 точки вкара Марио Боянов.

Национална баскетболна лига за мъже (НБЛ), мачове от 24-ия кръг: Левски - Рилски спортист (Самоков) - 68:108 (17:33, 16:28, 27:20, 8:27) по-късно днес: Миньор 2015 (Перник) - Академик Бултекс 99 (Пловдив) Балкан (Ботевград) - Локомотив (Пловдив) от събота: Черно море Тича (Варна) - Ботев 2012 (Враца) - 92:66 (25:15, 18:20, 22:12, 27:19) Берое (Стара Загора) - Шумен - 95:89 (23:19, 24:21, 29:22, 19:27) 1. Рилски спортист 22 18 4 2007:1713 40 точки 2. Балкан 21 18 3 1951:1592 39 3. Черно море Тича 22 17 5 1988:1767 39 4. Локомотив Пловдив 21 12 9 1897:1764 33 5. Ботев 2012 Враца 22 11 11 1741:1814 33 6. Спартак Плевен 21 10 11 1686:1739 31 7. Берое Стара Загора 22 9 13 1829:1928 31 8. Миньор 2015 21 9 12 1765:1886 30 9. Академик Бултекс 99 21 8 13 1709:1797 29 10. Левски 22 3 19 1655:1983 25 11. Шумен 21 3 18 1673:1918 24