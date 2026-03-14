Атлетико (Мадрид) постигна четвърта поредна победа в испанското първенство и излезе на 3-о място

Атанас Василев
Снимка: AP Photo/Jose Breton
Мадрид,  
14.03.2026 19:29
 (БТА)

Атлетико (Мадрид) постигна четвърта поредна победа в испанското първенство, която го изкачи на 3-ото място с 57 точки, изпреварвайки Виляреал. Но успехът над Хетафе с 1:0 не дойде никак лесно, а в последните минути домакините трепериха за преднината си срещу останалия с десет души съперник.

Срещата започна по прекрасен начин за домакините, които откриха резултата още в 8-ата минута. Гостите от Хетафе не изчистиха по най-добрия начин центрирана топка към тяхното поле, Науел Молина се ориентира най-добре и с мощен удар от 25 метра откри, за да изнпрати в екстаз феновете на стадион „Уанда Метрополитано“. 15 минути по-късно Молина опита да удвои по сходен начин, но този път вратарят Давид Сория се разтегна и изби топката, отиваща долу до гредата.

Срещата продължи равностойно и с поделено надмощие дори и след червения картон за Хетафе, показан на Абдел Абакар. В 55-ата минута той и Александър Сьорлот се спънаха един друг при единоборство, но след преглед на ситуацията със системата за видеопомощ (ВАР) Абакар беше признат за виновен и изгонен от терена.

Недоволните играчи на Хетафе вложиха двойно повече сили и можеха да изравнят минути по-късно, но ударът на Луис Васкес мина покрай гредата след подаване от страни на Хуан Иглесиас.

Хетафе продължи да ,увеличава усилията си, а в рамките на минута едва не беше променен резултата в двете посоки. Най-напред вратарят на Атлетико (М) Хуан Мусо излезе фантастично, за да затвори всички пространства за Мила.

В следващата атака Атлетико едва не вкараха втория си гол. Сория спаси удар от упор на Гризман, а след това Дуарте изчисти удар на Хулиан Алварес почти от голлинията.

В следващите девет редовни и девет допълнителни минути Атлетико се отбраняваше, но успя да удържи победата и да се придвижи на трето място в класирането.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:
Жирона - Атлетик Билбао        3:0   
Атлетико Мадрид - Хетафе       1:0

по-късно днес:
Овиедо - Валенсия
Реал Мадрид - Елче

неделя:
Майорка - Еспаньол 
Барселона - Севиля
Бетис - Селта Виго
Реал Сосиедад - Осасуна

понеделник:
Райо Валекано - Леванте

от петък:
Алавес - Виляреал                1:1

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, 
Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

/АВ/

