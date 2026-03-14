Байерн Мюнхен изравни на Байер Леверкузен с десет души и в края запази точката с девет човека

Христо Бонински
Байерн Мюнхен изравни на Байер Леверкузен с десет души и в края запази точката с девет човека
Байерн Мюнхен изравни на Байер Леверкузен с десет души и в края запази точката с девет човека
Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Леверкузен,  
14.03.2026 18:33
 (БТА)

Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен завършиха 1:1 в най-интересния мач от 26-ия кръг на германската Бундеслига. Домакините излязоха напред в резултата още в седмата минута чрез попадение на Алейш Гарсия след асистенция на Патрик Шик. Бившият защитнитник на Байер Йонатан Та изравни за Байерн в средата на полувремето, но след преглед с ВАР попадението бе отменено заради игра с ръка. В края на първата част Николас Джаксон от баварците бе изгонен с директен червен картон за груб фаул. В 61-вата минута гол на резервата на Байерн Хари Кейн също бе отменено за игра с ръка. Осем минути по-късно обаче Луис Диас бе изведен сам срещу вратаря и изравни, въпреки че тимът му бе с човек по-малко. В края самият Диас получи втори жълт картон за симулация за дузпа и тимът му завърши мача с девет души. Дълбоко в добавеното време бе отменен гол на Йонас Хофман от тима от Леверкузен заради засада.

Байерн е убедителен лидер, но разликата с Борусия Дортмунд вече е 9 точки, след като "жълто-черните" победиха Аугсбург с 2:0. Карим Адейеми откри в 13-ата минута, Лука Реджани направи 2:0 след час игра.

Айнтрахт Франкфурт задържа 1:0 срещу Хайденхайм, въпреки че в 73-ата минута бе изгонен от терена Робин Кох за втори жълт картон. Преди това Арно Калимюендо бе извел домакините напред в резултата.

Хофенхайм и Волфсбург спечелиха по точка след 1:1. Константинос Кулиеракис даде аванс на "вълците" в 65-ата минута, но те изпуснаха ценната победа в края, когато Гриша Промел изравни за домакините. 

 


Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен    1:1
Борусия Дортмунд - Аугсбург         2:0
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм     1:0
Хофенхайм - Волфсбург               1:1

по-късно днес:
Хамбургер ШФ - Кьолн

неделя:
Вердер Бремен - Майнц
Фрайбург - Унион Берлин 
Щутгарт - РБ Лайпциг

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули   2:0

Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. 
Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.

/ХБ/

