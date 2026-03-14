Такамото Кацута е на крачка от първата си победа в WRC след хаотична събота в Сафари Рали Кения

Такамото Кацута е само на крачка от първата си победа в Световния шампионат по автомобилизъм WRC, след като взе категорична преднина в Сафари Рали Кения преди последния ден на надпреварата. Японският пилот на Тойота води с 1:25.5 минути пред Адриан Формо от Хюндай.

Съботните отсечки в Кения бяха по-хаотични и от петъчните, които завършиха с лидер Оливер Солберг.

Цялото рали се преобърна с главата надолу още сутринта в 31-километровата отсечка Sleeping Warrior. Лидерът в класирането на шампионата Елфин Еванс бе първата голяма "жертва", след като се оттегли от надпреварата с поражения в окачването на автомобила на Тойота. Минути по-късно последваха механични дефекти за съотборниците му Солберг и Ожие, което извади всички от топ 3 от надпреварата.

Тези отпадания изкараха неочаквано Кацута на първо място в класирането и японецът преведе внимателно автомобила си през остатъка от деня. Той го завърши без резервни гуми, след като спука две в отсечката Elmenteita.

Втори с 1:25.5 минути пасив е Формо, а Сами Паяри заема третото място за Тойота с още 4:03.6 минути изоставане.