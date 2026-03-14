Интер Милано изпусна победата срещу Аталанта, но има 8 точки преднина на върха в Серия А

Интер Милано стигна само до равенство с Аталанта - 1:1, при домакинството си от 29-ия кръг на италианската Серия А.

"Нерадзурите" дълго време водеха в резултата, след като Франческо Еспозито се разписа в средата на първата част. В 26-ата минута нападателят получи пас в наказателното поле от Николо Барела и нанесе тежък удар в центъра на вратата - 1:0.

След почивката изглеждаше, че Интер се опитва да запази крехката си преднина, което не се получи. В 83-ата минута Никола Кърстович от тима от Бергамо изравни след добавка - 1:1. Попадението бе гледано с ВАР за евентуално нарушение в атака, но такова не бе отсъдено и Аталанта изравни.

До края на мача бе изгонен от пейката треньорът на Интер Кристиан Киву с червен картон. В добавеното време Кърстович от Аталанта имаше изгоден шанс да направи и пълен обрат, но не успя.

Въпреки ремито Интер има 8 точки преднина пред Милан, който все пак е с мач по-малко. Аталанта е на седмо място с 47.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Интер Милано - Аталанта 1:1 по-късно днес: Наполи - Лече Удинезе - Ювентус неделя: Верона - Дженоа Пиза - Каляри Сасуоло - Болоня Комо - Рома Лацио - Милан понеделник: Кремонезе - Фиорентина от петък: Торино - Парма 4:1 В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 56, Комо с 51, Рома с 51, Ювентус с 50, Аталанта с 47 и други.