Трудна победа на лидера във Втора лига Дунав (Русе), Етър спечели дербито с Локомотив (ГО)

Дунав (Русе) постигна нова победа, този път като гост на аутсайдера Беласица (Петрич) с 2:1 и върви към 1-ото място във Втора лига, след като събра 57 точки. Следва Фратрия, която утре ще гостува на втория тим на Лудогорец, с 46.

Кристиян Бойчев вкара първия гол за русенци, а Билал Салах донесе успеха в последната минута. Антон Карачанаков изравни за петричани.

Севлиево направи важна крачка към оставане във Втора лига, след като спечели местното дерби с Янтра (Габрово) с 1:0. Петко Ганев се разписа, а габровци изпуснаха шанса да се изравнят с 2-я Фратрия. Още едно дерби имаше в Северна България, което беше спечелена от Етър с 2:1 над Локомотив (ГО).

Убедителни като гости бяха Спартак (Плевен) в Пазарджик и Миньор (Перник) в Своге.

Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига: ФК Севлиево - Янтра 2019 (Габрово) 1:0 (1:0) Голмайстор: Петко Ганев 19 Спортист (Своге) - Миньор (Перник) 0:4 (0:2) Голмайстори: 0:1 и 0:2 Михаел Орачев 20 и 42, 0:3 Преслав Йорданов 50-дузпа, 0:4 Валентин Петров 55 Беласица (Петрич) - Дунав (Русе) 1:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 19, 1:1 Антон Карачанаков 59, 1:2 Билал Салах 90 Етър (В. Търново) - Локомотив (Г. Оряховица) 2:1 (0:1) Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен) 0:3 (0:1) Голмайстори: 0:1 Шола Аделани 5, 0:2 Яни Пехливанов 63, 0:3 Александър Кожухаров 67 Утре играят: Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански) Лудогорец II (Разград) - Фратрия (Варна) Черноморец (Бургас) - ЦСКА II (София) Марек (Дупница) почива класиране: 1. Дунав (Русе) 21 18 3 0 44:7 57 точки 2. Фратрия 22 14 4 4 41:19 46 3. Янтра (Габрово) 23 12 7 4 31:18 43 4. Вихрен (Сандански) 22 12 5 5 43:26 41 5. ЦСКА II (София) 21 10 6 5 39:20 36 6. Етър (Велико Търново) 22 7 8 7 25:29 29 7. Хебър (Пазарджик) 22 8 4 10 30:37 28 8. Пирин (Благоевград) 21 7 7 7 29:27 28 9. Черноморец (Бургас) 21 6 10 5 23:22 28 10. Миньор (Перник) 23 6 9 8 24:27 27 11. Локомотив (ГО) 23 6 8 9 25:31 26 12. Лудогорец II (Разград) 22 7 4 11 26:32 25 13. Спортист (Своге) 22 5 6 11 20:36 21 14. Севлиево 22 6 5 11 19:28 23 15. Марек (Дупница) 22 4 7 11 17:33 19 16. Спартак (Плевен) 22 4 5 13 20:36 17 17. Беласица (Петрич) 21 2 6 13 12:40 12