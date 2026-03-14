Трудна победа на лидера във Втора лига Дунав (Русе), Етър спечели дербито с Локомотив (ГО)

Атанас Василев
Снимка: Боян Ботев/БТА (ЛФ)
София,  
14.03.2026 17:43
 (БТА)

Дунав (Русе) постигна нова победа, този път като гост на аутсайдера Беласица (Петрич) с 2:1 и върви към 1-ото място във Втора лига, след като събра 57 точки. Следва Фратрия, която утре ще гостува на втория тим на Лудогорец, с 46.

Кристиян Бойчев вкара първия гол за русенци, а Билал Салах донесе успеха в последната минута. Антон Карачанаков изравни за петричани.

Севлиево направи важна крачка към оставане във Втора лига, след като спечели местното дерби с Янтра (Габрово) с 1:0. Петко Ганев се разписа, а габровци изпуснаха шанса да се изравнят с 2-я Фратрия. Още едно дерби имаше в Северна България, което беше спечелена от Етър с 2:1 над Локомотив (ГО).

Убедителни като гости бяха Спартак (Плевен) в Пазарджик и Миньор (Перник) в Своге.

Първенство на България по футбол, срещи от 24-ия кръг на Втора лига:
ФК Севлиево - Янтра 2019 (Габрово)	1:0 (1:0)
Голмайстор: Петко Ганев 19

Спортист (Своге) - Миньор (Перник)	0:4 (0:2)
Голмайстори: 0:1 и 0:2 Михаел Орачев 20 и 42, 0:3 Преслав Йорданов 50-дузпа, 0:4 Валентин Петров 55

Беласица (Петрич) - Дунав (Русе)		1:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 19, 1:1 Антон Карачанаков 59, 1:2 Билал Салах 90

Етър (В. Търново) - Локомотив (Г. Оряховица)	2:1 (0:1)

Хебър (Пазарджик) - Спартак (Плевен)		0:3 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Шола Аделани 5, 0:2 Яни Пехливанов 63, 0:3 Александър Кожухаров 67

Утре играят:
Пирин (Благоевград) - Вихрен (Сандански)
Лудогорец II (Разград) - Фратрия (Варна)
Черноморец (Бургас) - ЦСКА II (София)
Марек (Дупница)				почива

        класиране:
1. Дунав (Русе)            21  18 3  0  44:7   57 точки
2. Фратрия                 22  14 4  4  41:19  46
3. Янтра (Габрово)         23  12 7  4  31:18  43
4. Вихрен (Сандански)      22  12 5  5  43:26  41
5. ЦСКА II (София)         21  10 6  5  39:20  36
6. Етър (Велико Търново)   22   7 8  7  25:29  29
7. Хебър (Пазарджик)       22   8 4 10  30:37  28 
8. Пирин  (Благоевград)    21   7 7  7  29:27  28 
9. Черноморец (Бургас)     21   6 10 5  23:22  28
10. Миньор (Перник)        23   6 9  8  24:27  27
11. Локомотив (ГО)         23   6 8  9  25:31  26 
12. Лудогорец II (Разград) 22   7 4 11  26:32  25 
13. Спортист (Своге)       22   5 6 11  20:36  21 
14. Севлиево               22   6 5 11  19:28  23
15. Марек (Дупница)        22   4 7 11  17:33  19 
16. Спартак (Плевен)       22   4 5 13  20:36  17 
17. Беласица (Петрич)      21   2 6 13  12:40  12

