Лъчезар Балтанов: "Не се представихме по начина, по който искахме"

Ботев Пловдив не се представи по начина, по който им се искаше на треньорите и футболистите, заяви наставникът Лъчезар Балтанов след поражението с 1:3 срещу Ботев Враца в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Той добави, че е афектиран и не иска да напада никого индивидуално.

"Много неща се объркаха и още на полувремето казах на футболистите, че ще загубим, ако продължим по този начин. Афектиран съм и не искам да нападам, но не се представихме по начина, по който искахме. Слаб мач, но трябва да се вдигнем и да победим следващия съперник", каза той за Диема Спорт.

"Имаше много индивидуални грешки. Надявам се футболистите да не са подценили Ботев Враца, защото цяла седмица говорим за тях, а те имат добър отбор. Казахме си, че ако успеем да поведем, ще търсим втори гол агресивно, а се получи точно обратното", добави Балтанов.