Етър 64 се класира за финала на турнира за купата на България по хандбал за жени

Димитър Вельов
снимка: БТА
Бяла,  
14.03.2026 16:40
 (БТА)

Полуфинални срещи от турнира за купата на  България по хандбал за жени:

Етър 64 (Велико Търново) - Свиленград - 27:21 (10:11)
Бяла - Сливница                                       - 18:00 часа

Етър 64 победи Свиленград с 27:21 (10:11) и се класира за финала на турнира за купата на България по хандбал за жени за четвърти пореден сезон.

Великотърновки, които са спечелили трофея рекордните 16 пъти, изиграха силно второ полувреме в "Арена Бяла" и заслужено стигнаха до успеха.

След равностойна първа част, в която Свиленград взе минимален аванс от 11:10, след почивката хандбалистките на Етър започнаха със серия от 4:1, за да поведат с 14:12 в 36-ата минута и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Ключова беше и поредицата от четири безответни попадения, която позволи на "виолетовите" да поведат с 23:17 и да запазят разликата в последните десетина минути.

 Силен мач за победителките направи Александра Замишляк с 9 попадения, а Мария Спиридонова добави 4. 

За Свиленград най-резултатна беше Екатерина Стефанова с 5 гола.

Във втория полуфинал по-късно днес домакинът и защитаващ трофея си от миналия сезон Бяла ще играе срещу Сливница.


/ДВ/

Към 16:50 на 14.03.2026

