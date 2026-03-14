Полуфинални срещи от турнира за купата на България по хандбал за жени:



Етър 64 (Велико Търново) - Свиленград - 27:21 (10:11)

Бяла - Сливница - 42:30 (28:12)



Етър 64 и Бяла се класираха за финала на турнира за купата на България по хандбал за жени за втора поредна година.

Великотърновки победиха Свиленград с 27:21 (10:11) в първия полуфинал в "Арена Бяла" и ще играят за трофея за четвърти последователен сезон.

"Виолетовите", които са спечелили Купата рекордните 16 пъти, изиграха силно второ полувреме и заслужено стигнаха до успеха.

След равностойна първа част, в която Свиленград взе минимален аванс от 11:10, след почивката хандбалистките на Етър започнаха със серия от 4:1, за да поведат с 14:12 в 36-ата минута и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Ключова беше и поредицата от четири безответни попадения, която позволи на великотърновки да поведат с 23:17 и да запазят разликата в последните десетина минути.

Силен мач за победителките направи Александра Замишляк с 9 попадения, а Мария Спиридонова добави 4.



За Свиленград най-резултатна беше Екатерина Стефанова с 5 гола.



Домакинът на Финалната четворка и защитаващ трофея си от миналия сезон Бяла се справи без особени проблеми със Сливница с 42:30 (28:12) във втория полуфинал.



Шампионките направиха серия от осем безответни попадения и поведоха с 14:4 малко след средата на първото полувреме, като до края на мача контролираха играта.

Финалът е утре от 14:00 часа, а преди това е срещата за бронзовите отличия.