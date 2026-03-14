Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, загубиха на финала от Стефан Латинович (Сърбия) и Лука Павлович (Франция) с 6:7(5), 6:7(2) за 96 минути на корта.

И двата сета преминаха без пробиви, а в първия тайбрек Донски и Бантия имаха аванс от 5:3, но загубиха следващите четири поредни точки. Във втория те изостанаха с 2:3 и след серия от нови четири поредни точни съперниците им стигнаха до крайния успех.

27-годишният българин си осигури 2300 долара и 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема рекордното в кариерата си 106-о място.

Донски и Бантия станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали през миналата седмица.