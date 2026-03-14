Гави се завръща в тима на Барселона след шестмесечно отсъствие

Младият халф на Барселона Гави, който отсъства от терените шест месеца, ще се завърне в мача срещу Севиля в неделя, обяви треньорът на тима Ханзи Флик, цитиран от ДПА.

21-годишният испански национал получи тежка контузия на коляното през август 2025, а сега е получил зелена светлина от медицинския щаб да бъде част от разширения състав на каталунците.

"Гави ще бъде на линия в неделя и съм очарован от това. Може би ще може да играе няколко минути. Хубаво е да се завърне и виждаме вече неговата отдаденост и динамизма по време на тренировките", коментира германският специалист на пресконференцията си.

"Наистина оценявам желанието му да играе, да дава всичко за клуба и за отбора и завръщането му е добра новина. Но трябва да се грижим за него и да го върнем в игра постепенно", добави Флик.

Барселона е на първо място в класирането, като има четири точки преднина пред Реал Мадрид, който в събота посреща Елче.