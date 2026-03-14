БФ Борба проведе среща със състезателите от ЦСКА, бъдещето им в националния отбор все още е неясно

Управителният съвет на Българската федерация по борба проведе среща с олимпийския шампион Семен Новиков, европейския първенец Кирил Милов и национални състезатели от клуба по борба на ЦСКА, съобщават от организацията. Разговорът е част от усилията на ръководството на федерацията за конструктивен диалог с националните състезатели след заявената от тях готовност за разговори, уточняват от БФ Борба.

За последно призиви за диалог бяха отправени директно от националите, които се включиха в протест пред Министерството на младежта и спорта. Тогава все още действащият първенец Кирил Милов заяви, че провеждането на подготовка с ЦСКА и треньора Сослан Фарниев не може да бъде причина за изваждането му от националния тим, а олимпийският първенец Семен Новиков направи сходно изявление. Те бяха поканени на среща два дни по-късно.

Това е финален опит на двете страни да постигнат споразумение за участие на борците на Европейското първенство. Заявки за априлския турнир в Албания могат да бъдат подавани до 19 март, сочи програмата на Световната борба UWW.

Вицепрезидентът на федерацията Кирил Вътев приветства състезателите от ЦСКА и подчерта, че мястото им е в националния отбор по класическа борба при спазване на устава и нормативните документи на федерацията, свързани с провеждането на централизирана подготовка, пишат от БФ Борба.

"Вратите на националния отбор са широко отворени за вас. В този смисъл са и нееднократните покани, които сме изпращали от миналата година досега във връзка с вашето участие в подготовката на националния отбор", каза Кирил Вътев.

Президентът на федерацията Станка Златева подчерта, че ръководството стриктно спазва правилата и устава на организацията: "Направили сме много компромиси, но изискването за централизирана подготовка остава. То, както и активната работа на клубовете с деца и подрастващи, са сред основните приоритети, с които беше избрано сегашното ръководство. Няма как да се откажем от тях", заяви Станка Златева.

От Управителния съвет на федерацията обявиха, че още през следващата седмица ще изпратят нови покани до националните състезатели от ЦСКА. Те ще получат и програмата за подготовка, изготвена от треньора на националния отбор в класическия стил Стефан Тошев. При първа възможност на състезателите ще бъдат предоставени и новите договори за участие в националния отбор, след като бъдат получени от Министерство на младежта и спорта.

"Президентът на федерацията Станка Златева и членовете на Управителния съвет изразиха готовност за нова среща и продължаване на диалога при необходимост", продължава съобщението.

"Ръководството на Българската федерация по борба подчертава, че ще продължи да търси решения чрез диалог и разговори, а не чрез конфронтация. Управителният съвет изразява убеждението си, че единството и конструктивният тон са ключови за бъдещето на българската борба, защото това е нашият спорт с дълбоки традиции и значими успехи за страната. В същото време очакванията на спортната общественост в България остават високи - за нови силни представяния и медали от олимпийски игри, както и от световни и европейски първенства", завършва то.

Междувременно, в петък Управителният съвет на БФ Борба назначи Белчо Горанов за главен секретар на федерацията.