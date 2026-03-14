"Радвам се за трите точки", каза след победата над Спартак 1918 Варна наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (14 март 2026) на снимката треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров след срещата със Спартак 1918 Варна, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
14.03.2026 16:05
Изказване на треньора на ЦСКА 1948 Александър Александров след срещата от 26-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 2:1 за гостите с гол в последната минута на двубоя.

Александър Александров (треньор на ЦСКА 1948) – „Много труден мач, поздравявам Спартак. Изиграха добър мач, бориха се. Поздравявам и моя отбор за характера, който проявиха до последната секунда. И се радвам за трите точки.

През първото полувреме динамиката на нашия отбор, на пасовете, на движението беше по-ниско от второто полувреме. Бавно играехме, давахме шанс на Спартак да си затваря в зоните. Това затрудни адаптацията ни към терена. Просто не влязохме добре, 45 минути ги проспахме.

И след това вдигнахме темпото по начина, по който ги виждаме последните 4-5 мача. И да не забравяме - смените направиха разликата днес. Притеснихме се, че можем да си тръгнем само с точка, абсолютно. Но не го мисля. Аз гледам ситуацията на момента, каквото мога да променя. Видяхте, че направихме всички офанзивни футболисти. Търсехме победата, рискувахме и сладко победихме.“

