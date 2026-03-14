"Радвам се за трите точки", каза след победата над Спартак 1918 Варна наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров

Изказване на треньора на ЦСКА 1948 Александър Александров след срещата от 26-ия кръг на Първа лига между Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 2:1 за гостите с гол в последната минута на двубоя.

Александър Александров (треньор на ЦСКА 1948) – „Много труден мач, поздравявам Спартак. Изиграха добър мач, бориха се. Поздравявам и моя отбор за характера, който проявиха до последната секунда. И се радвам за трите точки.

През първото полувреме динамиката на нашия отбор, на пасовете, на движението беше по-ниско от второто полувреме. Бавно играехме, давахме шанс на Спартак да си затваря в зоните. Това затрудни адаптацията ни към терена. Просто не влязохме добре, 45 минути ги проспахме.

И след това вдигнахме темпото по начина, по който ги виждаме последните 4-5 мача. И да не забравяме - смените направиха разликата днес. Притеснихме се, че можем да си тръгнем само с точка, абсолютно. Но не го мисля. Аз гледам ситуацията на момента, каквото мога да променя. Видяхте, че направихме всички офанзивни футболисти. Търсехме победата, рискувахме и сладко победихме.“