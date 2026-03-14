Подробно търсене

Пьотр Нестеров допусна поражение на финала на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция

Ива Кръстева
Пьотр Нестеров допусна поражение на финала на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция
Пьотр Нестеров допусна поражение на финала на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция
снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Херсонисос, Гърция,  
14.03.2026 16:10
 (БТА)

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56700 евро

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) загубиха от първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Геертс (Белгия) с 6:3, 4:6, 5-10 за 78 минути на корта.

Те взеха първия сет, но във втората част съперниците им поведоха с 5:2 и след 6:4 изравниха резултата. В решителната трета част Перейра и Михаел Геертс доминираха и без проблеми затвориха мача.

Така 23-годишният българин за втори път в кариерата си игра финал при дуетите във веригата "Чалънджър" след юли 2024 година във Верона (Италия), но отново не успя да стигне до първа титла. 

С достигането си до финала Нестеров заработи 30 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 487-о място.

/ИК/

Свързани новини

13.03.2026 13:28

Пьотр Нестеров се класира за финала на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция, отпадна на сингъл

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите Чалънджър 50 в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.
12.03.2026 13:08

Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнир по тенис от сериите „Чалънджър“ в Гърция

Българинът се класира и за полуфиналите на двойки. Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) се наложиха с 3:6, 6:2, 10:4 над четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия). Те поведоха с 9:4 в шампионския тайбрек и от първия си мачбол стигнаха до победата.
11.03.2026 16:40

Пьотр Нестеров ще играе на четвъртфиналите на двойки на турнир от сериите „Чалънджър“ в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.  23-годишният българин и Олександър
08.03.2026 19:20

Нестеров започна с успех в квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция, Кузманов и Генов също ще участват в надпреварата

Нестеров, който е номер 11 в схемата на пресявките, победи в първия си двубой Константин Битун Кузмин (Франция) с 6:4, 7:5 за часа и 51 минути на корта.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:49 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация