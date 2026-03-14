Пьотр Нестеров допусна поражение на финала на двойки на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Гърция

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56700 евро

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) загубиха от първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Геертс (Белгия) с 6:3, 4:6, 5-10 за 78 минути на корта.

Те взеха първия сет, но във втората част съперниците им поведоха с 5:2 и след 6:4 изравниха резултата. В решителната трета част Перейра и Михаел Геертс доминираха и без проблеми затвориха мача.

Така 23-годишният българин за втори път в кариерата си игра финал при дуетите във веригата "Чалънджър" след юли 2024 година във Верона (Италия), но отново не успя да стигне до първа титла.

С достигането си до финала Нестеров заработи 30 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 487-о място.