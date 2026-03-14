Франция ще играе контрола с Кот д'Ивоар в Нант преди Световното първенство по футбол

Националният отбор на Франция по футбол ще срещне тима на Кот д'Ивоар в контрола на 4 юни в Нант за предпоследния си подготвителен мач за Световното първенство, като последната среща ще бъде на 8 юни в Лил, но не се знае още съперникът, предаде АФП. Тази новина съобщи днес в Абиджан президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.

"Това ще бъде жест към двамата треньори, тъй като Дидие Дешан и Емерк Фае са от школата на Нант и ще открият град и стадион, които познават добре", каза Диало, който е в столицата на Кот д'Ивоар, за да присъства на финала на Купата на лигата при жените между ПСЖ и Олимпик Лион.

"Що се отнася до съперника за втория мач на 8 юни в Лил, чакаме края на баражите за Световното първенство, за да видим кои отбори ще се класират", добави той, намеквайки, че има една-две идеи.

Отборът на Дидие Дешан отпътуват за САЩ след това на 9 юни. Франция ще изиграе две контроли и в САЩ - на 26 март срещу Бразилия в Бостън и на 29 март във Вашингтон срещу Колумбия.

По време на Световното първенство "петлите" ще бъдат настанени в хотел Four Seasons в Бостън и ще тренират на терените на "Бабсън Колидж" - частно училище, на 30 минути до центъра на Масачузец.

Франция е водач на Група "I" и ще играе срещу Сенегал на 16 юни в предградията на Ню Йорк, един измежду Ирак, Боливия и Суринам на 22 юни във Филаделфия и срещу Норвегия на 26 юни в Бостън.

Дидие Дешан ще разкрие състава си за световните финали в средата на месец май.