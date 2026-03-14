Ива Кръстева
Росица Денчева допусна поражения на полуфиналите на сингъл и на финала на двойки на турнир по тенис в Гърция
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев (архив)
Ираклион, Гърция,  
14.03.2026 13:51 | ОБНОВЕНА 14.03.2026 16:35
 (БТА)

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева отпадна след оспорван мач на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара. Малко по-късно тя загуби и срещата за титлата на двойки в надпреварата.

19-годишната българка отстъпи на сингъл пред номер 311 в световната ранглиста Дженифър Руджери (Италия) с 3:6, 6:2, 4:6. Срещата продължи два часа и 20 минути.

Плевенчанката навакса ранен пробив пасив, но загуби четири поредни гейма от 3:2 до 3:6 в първия сет. Във втората част българката отговори с пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2. Третият, решителен сет беше изключително оспорван и продължи 64 минути. Националката поведе с пробив за 2:1, но допусна рибрейк за 2:2. При 3:3 тя пропусна още две възможности за пробив в гейм, продължил над десет минути. След това италианката реализира брейк за 5:3 и сервираше за мача, но Денчева запази хладнокръвие и върна пробива. В следващия гейм обаче българката загуби подаването си и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Денчева постигна четири поредни победи, а през миналата седмица отново достигна до полуфинал на друг турнир в Гърция.

На финала на двойки националката и Витория Паганети (Италия) загубиха в спора за титлата от сестрите от Чехия Алена Ковачкова и Яна Ковачкова с 4:6, 3:6 за 80 минути игра.

Росица Денчева има една титла на двойки при жените от турнирите на ITF.

/ИК/

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева показа страхотен характер и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в
По-късно днес българката ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Денчева, в тандем с Витория Паганети (Италия), ще се изправи срещу водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ).
За място на полуфиналите Росица Денчева ще играе срещу номер 11 в схемата Катарина Хобгарски (Германия), която във втория кръг елиминира българката Виктория Велева с 6:4, 6:4 след час и 45 минути игра.

