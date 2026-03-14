Коди Милър-Макинтайър помогна на Цървена звезда да достигне до победата срещу Фенербахче в баскетболната Евролига

Българският национал Коди Милър-Макинтайър завърши с 10 точки, 8 борби и 12 асистенции за победата на Цървена звезда със 79:73 като домакин срещу шампиона Фенербахче в мач от редовния сезон в Евролигата по баскетбол.

Чима Монеке със своите 21 точки стана най-резултатен за успеха на сръбския гранд, докато за гостите Уейд Болдуин реализира 16 пункта.

Цървена звезда е на шесто място в класирането с 18 победи и 13 поражения, докато Фенербахче продължава да бъде на първа позиция.

Барселона загуби пред собствена публика със 75:80 срещу Апоел Тел Авив. Дан Отуру се отличи с 22 точки в полза на победителите. Апоел прекъсна серия от три поредни поражения при гостувания.

Кевин Пунтер се отличи със 17 пункта в полза на каталунците, които се намират на десето място в класирането.

Апоел Тел Авив заема петата позиция след 18-ия си успех през сезона.