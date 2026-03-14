Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Китай във Формула 1

Джордж Ръсел се справи с предизвикателството на Люис Хамилтън, за да спечели британската битка, постигайки победа в спринтовото състезание преди Гран При на Китай във Формула 1.

Ръсел от отбора на Мерцедес и Хамилтън с Ферари си размениха водачеството шест пъти в първите пет обиколки на пистата в Шанхай, като първият надделя, за да продължи силното си начало на новия сезон, финиширайки за 33:38.998 минути.

Хамилтън остана на трето място, тъй като победителят в Австралия от миналата седмица Ръсел изпревари с 0.674 секунди завършилия втори Шарл Льоклер (Ферари).

Шампионът от 2025 година Ландо Норис завърши четвърти след 19 обиколки, на едно място пред съотборника на Ръсел от Мерцедес - Кими Антонели. Макс Ферстапен стартира от осма позиция и в края беше девети след лошо начало, което го остави на 16-то място.

Джордж Ръсел сега води пред Антонели с 11 точки в генералното класиране в шампионата на Формула 1.

По-късно днес е квалификацията за място преди Гран при на Китай.