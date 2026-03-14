Олимпик Марсилия записа минимална победа срещу Оксер в Лига 1

Олимпик Марсилия постигна минимална победа с 1:0 пред собствена публика срещу Оксер в първи мач от 26-ия кръг във френския шампионат.

Домакините имаха превъзходство, но не можаха да вземат ранен аванс, като в 74-ата минута топката премина на сантиметри от вратата в опит за попадение от страна на Пиер-Емил Хойбиерг. Пет минути след това алжирският национал Амин Гуири се разписа във вратата на гостите, осигурявайки ценните точки за марсилци.

Три минути преди края на редовното време попадение на Брайън Око от Оксер беше отменено заради игра с ръка и след намесата на видео асистент реферите.

Олимпик е на трето място в класирането с актив от 49 точки след деветия си домакински успех в първенството през настоящия сезон. Оксер е на 16-та позиция в Лига 1 с 19 пункта.

Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1: Олимпик Марсилия - Оксер 1:0 събота: Лориен - Ланс Анже - Ница Монако - Брест неделя: Страсбург - ФК Париж Льо Авър - Олимпик Лион Мец - Тулуза Рен - Лил Пари Сен Жермен - Нант отложен В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Рен с 43 и Лил с 41. Монако е на 7-о място с 40 точки и други.