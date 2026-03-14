Торино постигна успех в домакинството си на Парма в Италия

Торино победи с категоричното 4:1 у дома Парма в среща от 29-ия кръг в Серия А и се изкачи на 9 точки над зоната на изпадащите, прекъсвайки серия от пет поредни двубоя без загуба за гостите.

Аржентинецът Джовани Симеоне откри резултата в полза на "биковете" още в третата минута, но сънародникът му Матео Пелегрино изравни 17 минути след това.

Емирхан Илхан върна преднината в полза на домакините с попадението си в 55-ата минута, а веднага след това Мандела Кейта си отбеляза автогол. Колумбиецът Дуван Сапата оформи крайното 4:1 в първата минута на допълнителното време на двубоя.

Торино е на 13-то място с 33 точки, докато Парма има точка повече на 12-та позиция в шампионата на Италия.

По-късно днес лидерът в класирането Интер Милано е домакин на Аталанта, докато Ювентус гостува на Удинезе. Шампионът Наполи приема Лече.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг: Торино - Парма 4:1 събота: Интер Милано - Аталанта Наполи - Лече Удинезе - Ювентус неделя: Верона - Дженоа Пиза - Каляри Сасуоло - Болоня Комо - Рома Лацио - Милан понеделник: Кремонезе - Фиорентина В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 56, Комо с 51, Рома с 51, Ювентус с 50, Аталанта с 46 и други.