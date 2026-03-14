Подробно търсене

Борусия Мьонхенгладбах се наложи срещу Санкт Паули в Първа Бундеслига

Асен Даскалов
photo: Marius Becker/dpa via AP
Берлин,  
14.03.2026 08:09
 (БТА)

Борусия Мьонхенгладбах спечели с 2:0 на свой терен срещу Санкт Паули в двубой от 26-ия кръг в Първа Бундеслига. 

Гостите от Хамбург пропуснаха да поведат в резултата в средата на първата част, а в 37-ата минута австрийският национал Кевин Щьогер даде аванс за Борусия с точно изпълнение на пряк свободен удар.

Домакините реализираха втори гол след диагонален шут на французина Франк Онорат в 62-ата минута.

Борусия Мьонхенгладбах спечели едва за втори път в последните си 10 двубоя в първенството на Германия и заема 12-та позиция с 28 точки. Санкт Паули е с 4 пункта по-малко и ена 16то място.

По-късно днес шампионът Байерн Мюнхен гостува на Байер Леверкузен, докато Борусия Дортмунд е домакин на Аугсбург.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули   2:0

събота:
Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен
Борусия Дортмунд - Аугсбург
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм
Хофенхайм - Волфсбург
Хамбургер ШФ - Кьолн

неделя:
Вердер Бремен - Майнц
Фрайбург - Унион Берлин 
Щутгарт - РБ Лайпциг

Байерн Мюнхен води в класирането с 66 точки, пред Борусия Дортмунд е с 55. 
Следват Хофенхайм с 49 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 44 и други.

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:37 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация