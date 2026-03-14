Борусия Мьонхенгладбах се наложи срещу Санкт Паули в Първа Бундеслига

Борусия Мьонхенгладбах спечели с 2:0 на свой терен срещу Санкт Паули в двубой от 26-ия кръг в Първа Бундеслига.

Гостите от Хамбург пропуснаха да поведат в резултата в средата на първата част, а в 37-ата минута австрийският национал Кевин Щьогер даде аванс за Борусия с точно изпълнение на пряк свободен удар.

Домакините реализираха втори гол след диагонален шут на французина Франк Онорат в 62-ата минута.

Борусия Мьонхенгладбах спечели едва за втори път в последните си 10 двубоя в първенството на Германия и заема 12-та позиция с 28 точки. Санкт Паули е с 4 пункта по-малко и ена 16то място.

По-късно днес шампионът Байерн Мюнхен гостува на Байер Леверкузен, докато Борусия Дортмунд е домакин на Аугсбург.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг: Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули 2:0 събота: Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен Борусия Дортмунд - Аугсбург Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм Хофенхайм - Волфсбург Хамбургер ШФ - Кьолн неделя: Вердер Бремен - Майнц Фрайбург - Унион Берлин Щутгарт - РБ Лайпциг Байерн Мюнхен води в класирането с 66 точки, пред Борусия Дортмунд е с 55. Следват Хофенхайм с 49 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 44 и други.