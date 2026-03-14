Виляреал завърши наравно с Алавес в испанския шампионат

Виляреал завърши наравно 1:1 при гостуването си на Алавес в първа среща от 28-ия кръг в първенството на Испания.

Домакините имаха късмет да поведат в резултата пет минути преди почивката след автогол с глава на Рафа Марин, който прати топката в мрежата с глава в опита си да предотврати опасност в наказателното поле.

В допълнителното време на първата част Санти Комесаня пропусна да изравни резултата. Това се случи в осмата минута на продължението на второто полувреме, когато Николас Пепе реализира много красиво попадение с шут от наказателното поле.

Виляреал е на трето място в класирането с 55 точки преди другите срещи от кръга, докато Алавес няма победа у дома в четири поредни двубоя и заема 16-та позиция с 28 пункта.

По-късно днес Реал Мадрид е домакин на Елче, а Атлетико Мадрид приема Хетафе. В неделя лидерът в класирането Барселона е домакин на Севиля.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол: Алавес - Виляреал 1:1 събота: Жирона - Атлетик Билбао Атлетико Мадрид - Хетафе Овиедо - Валенсия Реал Мадрид - Елче неделя: Майорка - Еспаньол Барселона - Севиля Бетис - Селта Виго Реал Сосиедад - Осасуна понеделник: Райо Валекано - Леванте Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Виляреал с 55, Атлетико Мадрид е с 54, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.