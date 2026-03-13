Подробно търсене

"Една грешка, която допуснахме, се оказа решаваща", призна наставникът на Септември Христо Арангелов

Димитър Петков
На снимката: старши треньорът на Септември Христо Арангелов.Снимка: Боян Ботев/БТА (ЕВ)
Пловдив,  
13.03.2026 19:10
 (БТА)

Старши треньорът на столичния Септември Христо Арангелов призна, че една грешка в защитата на отбора се е оказала решаваща за поражението от Локомотив (Пловдив), но остана оптимист за възможностите на тима му да запази елитния си статут. 

„Не мисля, че само когато останахме с човек по-малко, се представихме добре. Още през първото полувреме затваряхме добре пространствата – това, което е силната страна на Локомотив. Една грешка, която допуснахме, се оказа решаваща. За всеки един мач подхождаме детайлно. Днес бяхме разучили отбора на Локомотив. Подходихме и с друга система на игра“, коментира след мача Арангелов.  

„Не делим мачовете. За всеки един се опитваме да се надиграваме и да печелим точки, както бе и днес. Не съм гледал на запис червения картон. Щом съдията го е гледал на ВАР и е преценил, явно е така. Имахме доста промени в състава. Всички футболисти имат качествата да играят в основния ни състав. Гледаме да ги ротираме. Оптимист съм. Септември има сили“, каза още наставникът на Септември.  

/ИГ/

13.03.2026 19:11

"Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата", заяви старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че отборът му не е изглеждал по най-добрия възможен начин срещу Септември, но бе доволен от постигнатия успех с 1:0.
13.03.2026 18:40

С гол на Севи Идриз Локомотив (Пловдив) победи Септември и спря серията си от пет поредни мача без успех в Първа лига

Локомотив (Пловдив) сложи край на серията си от пет поредни шампионатни мача без успех, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на Септември в първата среща от 26-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в мача реализира Севи Идриз в 31-рвата минута, а столичният тим завърши срещата в намален състав след директен червен картон на Валон Хамдиджи в 50-ата минута.
13.03.2026 18:38

Локомотив (Пловдив) надви Септември в първи мач от 26-ия кръг на българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мач от 26-ия кръг на efbet Лига между Локомотив (Пловдив) и Септември: Локомотив (Пловдив) - Септември         - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Севи Идриз 31 червен картон: Валон Хамдиджи 50 (Септември)  по-късно

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:23 на 13.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация