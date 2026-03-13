Димитър Петков
"Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата", заяви старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич
На снимката: старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич.Снимка: Боян Ботев/БТА (ЕВ)
Пловдив,  
13.03.2026 19:11
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че отборът му не е изглеждал по най-добрия възможен начин срещу Септември, но бе доволен от постигнатия успех с 1:0.  

"Много важна победа за нас след пет поредни двубоя без успех. Бяхме забравили какво е да печелиш. Нямам много добро обяснение за начина, по който изглеждахме на терена. Не беше най-добрият ни ден, но съм доволен от победата. Знаехме, че Септември е добър отбор с високи играчи и се представя силно на статичните ситуации", коментира след срещата наставникът на Локомотив. 

"Все още не знам какво е състоянието на Георги Чорбаджийски. Надяваме се, че глезенът му ще е добре. Бяхме по-добре преди Септември да получи червен картон. Изчаквахме мачът просто да приключи и забравихме да играем", допълни той. 

/ИГ/

Свързани новини

13.03.2026 19:10

"Една грешка, която допуснахме, се оказа решаваща", призна наставникът на Септември Христо Арангелов

Старши треньорът на столичния Септември Христо Арангелов призна, че една грешка в защитата на отбора се е оказала решаваща за поражението от Локомотив (Пловдив), но остана оптимист за възможностите на тима да запази елитния си статут.
13.03.2026 18:40

С гол на Севи Идриз Локомотив (Пловдив) победи Септември и спря серията си от пет поредни мача без успех в Първа лига

Локомотив (Пловдив) сложи край на серията си от пет поредни шампионатни мача без успех, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на Септември в първата среща от 26-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в мача реализира Севи Идриз в 31-рвата минута, а столичният тим завърши срещата в намален състав след директен червен картон на Валон Хамдиджи в 50-ата минута.
13.03.2026 18:38

Локомотив (Пловдив) надви Септември в първи мач от 26-ия кръг на българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мач от 26-ия кръг на efbet Лига между Локомотив (Пловдив) и Септември: Локомотив (Пловдив) - Септември         - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Севи Идриз 31 червен картон: Валон Хамдиджи 50 (Септември)  по-късно

