С гол на Севи Идриз Локомотив (Пловдив) победи Септември и спря серията си от пет поредни мача без успех в Първа лига

Първенство на България по футбол, първа среща от 26-ия кръг на Първа лига:

Локомотив (Пловдив) – Септември 1:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Севи Идриз 31

стадион: „Локомотив“, Пловдив

главен съдия: Стоян Арсов, гр. София

червен картон: Валон Хамдиджи 50 (Септември)

жълти картони: Парвиз Умарбаев, Боян Милосавлевич (Локомотив Пловдив); Георги Върбанов, Айуб Абу (Септември)

състав на Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлевич, Адриан Кова, Лукас Риян (83 - Мартин Русков), Тодор Павлов, Андрей Киндриш, Георги Чорбаджийски (52 – Ефе Али), Парвиз Умарбаев (83 - Александър Александров), Ивайло Иванов, Севи Идриз (70 – Франциско Политино), Запро Динев (70 – Жулиан Лами), Жоел Цварц

състав на Септември: Николай Кръстев, Кубрат Йонашчъ (85 - Галин Иванов), Мартин Христов, Доминик Ивкич, Валантайн Озорнвафор, Георги Върбанов (73 – Симеон Василев), Валон Хамиджи, Йоан Бауренски (73 – Айуб Абу), Стефан Стоянович, Николас Фонтейн (61 – Фаиз Матуар), Бертран Фурие

Локомотив (Пловдив) сложи край на серията си от пет поредни шампионатни мача без успех, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на Септември в първата среща от 26-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в мача реализира Севи Идриз в 31-рвата минута, а столичният тим завърши двубоя в намален състав след директен червен картон на Валон Хамдиджи в 50-ата минута за нарушение срещу Георги Чорбаджийски.

С успеха „железничарите“ събраха актив от 38 точки на шестото място в класирането, докато Септември остава 14-и с 21 точки.

Още във втората минута Адриан Кова падна в наказателното поле на Септември след съприкосновение с Георги Върбанов, но главният съдия Волен Чинков остави играта да продължи. Ситуацията бе разгледана и със системата за видеоарбитраж, която не сигнализира за грешка при решението на главния арбитър.

Шест минути по-късно Тодор Павлов се извиси в наказателното поле след центриране от корнер, но от близка дистанция стреля над вратата.

По-активната игра на домакините даде резултат в 31-рвата минута. Запро Динев стигна топката почти до аутлинията на десния фланг и центрира към Жоел Цварц, който не успя да нанесе удар, но Севи Идриз бе добре позициониран около точката за изпълнение на дузпа, за да овладее и да матира Николай Кръстев с премерен изстрел в горния ляв ъгъл за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Второто полувреме започна с чудесна възможност, открила се пред Жоел Цварц. Нидерландският нападател се пребори с Доминик Ивкич и си отвори пространство за изстрел от дъгата на наказателното поле. Николай Кръстев обаче демонстрира блестящ рефлекс и отрази плътния шут на Цварц.

В 50-ата минута гостите останаха с човек по-малко на терена след грубо нарушение на Валон Хамдиджи спрямо Георги Чорбаджийски. Първоначално Волен Чинков показа само жълт картон, но след преразглеждане на ситуацията с помощта на системата ВАР го изгони от игра с директен червен картон. Полузащитникът на Локомотив пък бе принудително заменен от Ефе Али.

Въпреки числено намаления си състав, гостите потърсиха изравняването. В 66-ата минута Йоан Бауренски пробва да изненада Боян Милосавлевич с коварен удар от около 30 метра. Стражът на „железничарите“ обаче внимаваше и изби в корнер.

Четвърт час преди края Валантайн Озорнвафор атакува отбита топка след центриране от фаул и стреля от дъгата на наказателното поле, но неточно.