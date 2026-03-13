Подробно търсене

Колорадо вкара пет гола на Сиатъл и остава на върха в НХЛ, Лас Вегас си върна 2-ото място в Тихоокеанската дивизия

Атанас Василев
Снимка: Ethan Cairns/The Canadian Press via AP
Ню Йорк,  
13.03.2026 08:29
 (БТА) 
Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати:
Бостън – Сан Хосе		2:4
Бъфало – Вашингтон	        1:2
Каролина – Сейнт Луис	        1:3
Флорида – Калъмбъс	        2:1 след продължение
Ню Джърси – Калгари	        4:5
Тампа Бей – Детройт 	        4:1
Торонто – Анахайм		6:4
Далас – Едмънтън		7:2
Минесота – Филаделфия	        2:3 след дузпи
Уинипег – Ню Йорк Рейнджърс	3:6
Юта – Чикаго			2:3 след продължение
Сиатъл – Колорадо		1:5
Ванкувър – Нешвил		4:3 след продължение
Лас Вегас – Питсбърг	        6:2

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бъфало 86 точки, Тампа Бей 84, Монреал 82
Столична дивизия: Каролина 88, Питсбърг 79, Ню Йорк Айлъндърс 79

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 97, Далас 92, Минесота 88
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 75, Лас Вегас 74, Едмънтън 72

/АВ/

