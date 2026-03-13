Колорадо вкара пет гола на Сиатъл и остава на върха в НХЛ, Лас Вегас си върна 2-ото място в Тихоокеанската дивизия

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), резултати: Бостън – Сан Хосе 2:4 Бъфало – Вашингтон 1:2 Каролина – Сейнт Луис 1:3 Флорида – Калъмбъс 2:1 след продължение Ню Джърси – Калгари 4:5 Тампа Бей – Детройт 4:1 Торонто – Анахайм 6:4 Далас – Едмънтън 7:2 Минесота – Филаделфия 2:3 след дузпи Уинипег – Ню Йорк Рейнджърс 3:6 Юта – Чикаго 2:3 след продължение Сиатъл – Колорадо 1:5 Ванкувър – Нешвил 4:3 след продължение Лас Вегас – Питсбърг 6:2 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Бъфало 86 точки, Тампа Бей 84, Монреал 82 Столична дивизия: Каролина 88, Питсбърг 79, Ню Йорк Айлъндърс 79 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 97, Далас 92, Минесота 88 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 75, Лас Вегас 74, Едмънтън 72