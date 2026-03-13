Карлос Алкарас е на полуфинал на турнира по тенис в Индиън Уелс, където ще се изправи срещу Даниил Медведев

Водачът в ранглистата на АТР Карлос Алкарас (Испания) се справи с Камерън Нори (Великобритания) с 6:3, 6:4 в четвъртък, за да си осигури полуфинал на силния тенис-турнир Индиън Уелс срещу Даниил Медведев, след като руснакът сложи край на серията на действащия шампион Джак Дрейпър с 6:1, 7:5.

В другия полуфинал среща ще си дадат Александър Зверев (Германия) и Яник Синер (Италия).

Шампионът от Откритото първенство на Австралия продължи с успешната си серия от началото на сезона и тя е вече 16-0 победи, надделявайки над труден опонент, за да продължи да бъде претендент към трета титла от този турнир в кариерата си.

Единствено изоставаше във втория сет днес, след като допусна ранен пробив и частта тръгна с 0:2. Но веднага вървна пробива, след което спечели подаването си и сетът се изравни на 2:2, след което последва нов пробив и преднина. Трудностите се върнаха отново в края, като първо при подаване на британеца изпусна две точки за мача. Но след това в десетия гейм успя от втори опит, за да спечели срещата с 6:4, 6:4 и така да си гарантира среща с Медведев.

„Беше наистина трудно, борих се със стила на Камерън“, каза Алкарас от корта след края на мача. „Опитвах се да играя по най-добрия начин, но имаше малко объркване. Форхендът му има „супер топ-спин“, а бекхендът му е много плосък, така че понякога е трудно да се играе срещу него и да се намерят правилните удари, за да му отговориш“.

Руснакът Медведев също показа, че се намира в много добра форма срещу срещу Джак Дрейпър, който обаче имаше доста малко време да се възстанови от тежкия мач и зашеметяващата си победа над Новак Джокович в три сета. Крайното 6:1, 7:5 за Медведев малко заблуждава, защото втората част си беше истински равностойна.

Дрейпър започна с истински вулкан от грешки и топки в аут, което буквално го извади за дълго от мача. Дрейпър повиши нивото си във втория сет и задържа опонента си на 5:5, но Медведев си осигури късен пробив, преди да затвори срещата със своето си подаване.

„Беше невероятно ниво“, каза Медведев, който стигна до полуфиналите за четвърта поредна година. „Срещу себе си имах човек, който само преди часове беше победил Джокович и дори и да не си гледал мача, фактите респектират. Но се радвам, че успях и вървя към полуфиналите“.