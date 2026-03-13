Яник Синер с експресна победа срещу Лърнър Тиен на Мастърс турнира в Индиън Уелс

site.btaЯник Синер с експресна победа срещу Лърнър Тиен на Мастърс турнира в Индиън Уелс
Италианският тенисист Яник Синер победи американеца Лърнър Тиен на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс с 6:1, 6:2.
Синер не срещна затруднения и спечели лесна победа за 1 час и 7 минути игра.
24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира четири от пет точки за пробив.
В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александър Зверев (Германия), който по-рано се наложи над французина Артур Фис.
/МД/
