Яник Синер с експресна победа срещу Лърнър Тиен на Мастърс турнира в Индиън Уелс

Италианският тенисист Яник Синер победи американеца Лърнър Тиен на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс с 6:1, 6:2.

Синер не срещна затруднения и спечели лесна победа за 1 час и 7 минути игра.

24-годишният италианец пласира 10 аса, допусна една двойна грешка и реализира четири от пет точки за пробив.

В спор за място на финала Синер ще срещне четвъртия в схемата Александър Зверев (Германия), който по-рано се наложи над французина Артур Фис.