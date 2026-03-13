АЕК постигна убедителна победа като гост срещу Целие в първи осминафинал в Лига на конференциите

Словенският Целие загуби от АЕК Атина с 0:4 в първия мач от осминафиналите на Лига на конференциите.

Нападателят Барнабаш Варга откри резултата в третата минута. Мият Гачинович и Абубакари Койта също се разписаха преди почивката. През втората част защитникът Ароле Мукуди отбеляза четвъртия гол за гръцкия отбор и на практика направи реванша протоколен.

Българският защитник на АЕК Мартин Георгиев изгледа мача от пейката.

Фиорентина победи Ракув с 2:1 в първия мач от осминафиналите, игран на „Стадио Артемио Франки“ във Флоренция.

Отборите си размениха голове в началото на второто полувреме, като Джонатан Бринас откри за Ракув, а Шер Н'Дур изравни за домакините. Алберт Гудмундсон донесе победата на „виолетовите“, реализирайки дузпа в 90+3 минута.

Срещата бе ръководена от българска съдийска бригада начело с главния арбитър Георги Кабаков.

В други първи срещи от осминафиналите Сигма Оломоуц - Майнц и Кристъл Палас - АЕК Ларнака завършиха при нулеви равенства.

Първи осминафинални срещи в турнира Лига на конференциите:

АЗ Алкмаар - Спарта Прага - 2:1

Лех Познан - Шахтьор Донецк - 1:3

Риека - Страсбург - 1:2

Самсунспор - Райо Валекано - 1:3

Кристъл Палас - АЕК Ларнака - 0:0

Сигма Оломуц - Майнц - 0:0

Фиорентина - Ракув - 2:1

Целие - АЕК - 0:4