АЕК постигна убедителна победа като гост срещу Целие в първи осминафинал в Лига на конференциите

site.btaАЕК постигна убедителна победа като гост срещу Целие в първи осминафинал в Лига на конференциите
Словенският Целие загуби от АЕК Атина с 0:4 в първия мач от осминафиналите на Лига на конференциите.
Нападателят Барнабаш Варга откри резултата в третата минута. Мият Гачинович и Абубакари Койта също се разписаха преди почивката. През втората част защитникът Ароле Мукуди отбеляза четвъртия гол за гръцкия отбор и на практика направи реванша протоколен.
Българският защитник на АЕК Мартин Георгиев изгледа мача от пейката.
Фиорентина победи Ракув с 2:1 в първия мач от осминафиналите, игран на „Стадио Артемио Франки“ във Флоренция.
Отборите си размениха голове в началото на второто полувреме, като Джонатан Бринас откри за Ракув, а Шер Н'Дур изравни за домакините. Алберт Гудмундсон донесе победата на „виолетовите“, реализирайки дузпа в 90+3 минута.
Срещата бе ръководена от българска съдийска бригада начело с главния арбитър Георги Кабаков.
В други първи срещи от осминафиналите Сигма Оломоуц - Майнц и Кристъл Палас - АЕК Ларнака завършиха при нулеви равенства.
Първи осминафинални срещи в турнира Лига на конференциите:
АЗ Алкмаар - Спарта Прага - 2:1
Лех Познан - Шахтьор Донецк - 1:3
Риека - Страсбург - 1:2
Самсунспор - Райо Валекано - 1:3
Кристъл Палас - АЕК Ларнака - 0:0
Сигма Оломуц - Майнц - 0:0
Фиорентина - Ракув - 2:1
Целие - АЕК - 0:4
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина